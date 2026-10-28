La Generalidad alerta de otro estallido de violencia y más saqueos para este fin de semana

Los Mossos d'Esquadra llevan toda la semana en máxima alerta ante las convocatorias de disturbios que se suceden en grupos de usuarios cada vez más amplios y con etiquetas en las que consta la palabra "Blocus", nombre que remite a las protestas en Francia y bajo el cual se convocan los saqueos. Tras el estallido de violencia del pasado sábado en el centro de Barcelona, con 23 comercios saqueados, 33 incendios, más de 130 detenidos (la mitad menores) y una quincena de agentes heridos, los Mossos temen nuevos episodios.

Estaban al corriente de lo que se estaba cociendo en TikTok, WhatsApp y Telegram, pero no pensaron que los llamados al vandalismo fueran a tener tanto seguimiento entre hordas de adolescentes llegados de todos los puntos de Cataluña. Tras lo ocurrido el sábado, las críticas políticas y las denuncias de los comerciantes, la Generalidad trata de evitar otra crisis con un despliegue de comparecencias de la consejera de Interior, Núria Parlon, del director general de la Policía catalana, Joan López, y de la comisaria jefa, Sílvia Catà.

Que la preocupación es máxima se ha notado en los amplios dispositivos policiales desplegados lunes y martes en la plaza de España de la capital catalana a raíz de varias convocatorias de Blocus para arrasar el barrio de Sants. En las redes proliferan los mensajes que incitan al vandalismo, instrucciones como la de vestir de negro y utilizar pasamontañas, capuchas y guantes y también para vender los productos saqueados, material informático, joyas y ropa y calzado deportivo mayormente.

Noche de Halloween

La próxima gran cita vandálica está programada para el próximo sábado, víspera de Todos los Santos y en Cataluña día de la castañada por la costumbre de comer castañas. Y Halloween, un referente mucho más cercano a los adolescentes llamados a un nuevo capítulo de destrucción y saqueos en el centro de Barcelona. De ahí que entre las recomendaciones en los chats conste la de utilizar también los típicos disfraces de miedo. Un carnaval.

La consejera Parlon ha prometido un despliegue de medios total en el curso de una comparecencia parlamentaria. También ha perorado sobre las características de lo que ocurrió el pasado sábado, ha asegurado que se trata de un "fenómeno nuevo" de violencia juvenil que utiliza la excusa de las movilizaciones estudiantiles y causas sociales como la vivienda para delinquir.

La comisaria Catà ha explicado por su parte que los disturbios de este pasado sábado tienen un precedente en las noches de violencia provocadas por la extrema izquierda en febrero de 2021 en protesta por el encarcelamiento de Pablo Hasel, un rapero condenado por amenazas, agresiones y desórdenes públicos.

Ayuda del Ministerio

La investigación policial sigue su curso. Se busca el rastro de posibles injerencias extranjeras y se exige a Telegram que cierre canales que instan a las "protestas". Los Mossos han recurrido además al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), que depende del Ministerio del Interior, para cerrar cuentas y para indagar las conexiones entre ellas. También se trabaja con las declaraciones en el juzgado de los detenidos y con los interrogatorios a algunos de los trescientos identificados el pasado sábado por los Mossos.

A pesar de la gravedad de la amenaza, la comisaria Catà ha asegurado que "no nos encontramos frente a una amenaza generalizada para la seguridad pública ni un fenómeno extenso en la juventud". El director de la Policía catalana, Ferran López, ha añadido que el episodio del sábado no cogió desprevenidos a los Mossos, que habían desplegado por la plaza de Cataluña "treinta unidades de orden público para saturar el espacio". "No atinamos con el grado de violencia que nos encontramos el sábado, aparentemente desorganizada", ha concedido.

De los 133 detenidos el pasado sábado, 58 son menores. Y la media de edad del conjunto es de 19 años, según los datos aportados por López en la comparecencia parlamentaria.