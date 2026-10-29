"Ejecutado" a tiros en su cama de hospital en Tarragona un hombre turco ingresado por herida de bala

Un hombre de nacionalidad turca ha sido asesinado esta madrugada en el centro hospitalario Juan XXIII de Tarragona. La víctima recibió tres disparos en una nueva "ejecución" en Cataluña en lo que parece un ajuste de cuentas. El asesinado fue ingresado en el hospital días atrás tras sufrir un ataque también con armas de fuego en la localidad de Salou. Durante el tiempo que permaneció en la unidad de vigilancia intensiva contó con protección policial. Al ser trasladado a planta los Mossos retiraron la protección al considerar que era harto improbable que quienes habían intentado matarle trataran de consumar la acción en un espacio como una planta de hospital.

El asesinato se produjo sobre las tres y cuarto de la madrugada, cuando un hombre con un casco de ciclista y el rostro ocultó sorteó la vigilancia del hospital y se introdujo por urgencias, subió a planta y le pegó tres tiros al hombre. Los tres tiros no han acabado inmediatamente con la vida de la víctima, pero los sanitarios no pudieron hacer nada por estabilizar y recuperar sus constantes.

El sicario abandonó en los alrededores del hospital un patinete. Según reporta el digital de sucesos El Caso, la víctima sería el mismo hombre que fue tiroteado el pasado 16 de octubre en plena calle en la población tarraconense de Salou. El hombre no quiso colaborar con la Policía, de modo que aún se investiga quién o quiénes fueron los autores del tiroteo. Con el de hoy son ya nueve las personas ejecutadas con arma de fuego en Cataluña en lo que va de año. En el primer semestre del año fueron 68 los incidentes con armas de fuego registrados por las autoridades.