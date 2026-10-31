Los Mossos blindan el centro de Barcelona ante el temor a disturbios por la convocatoria de Blocus

La policía catalana ha desplegado este sábado un dispositivo de máxima seguridad en el centro de Barcelona ante la convocatoria de Blocus y la posibilidad de que se produzcan altercados en distintos puntos de la ciudad. Los Mossos d'Esquadra han activado el nivel 4 de seguridad, el máximo previsto para movilizaciones en la vía pública, con el objetivo de "blindar" la capital catalana.

El presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, se ha pronunciado sobre las convocatorias previstas para este sábado y ha advertido de que quienes participen en saqueos deberán responder ante la justicia. "Sabemos que hay convocatorias para este sábado y los @mossos están preparados", ha señalado en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Illa también ha defendido el carácter festivo de la jornada: "La Castanyada es de todos y se celebra en la calle". A continuación, ha lanzado una advertencia ante posibles incidentes: "Quien venga a saquear responderá ante la justicia", y ha recordado que los detenidos del pasado día 24 ya están respondiendo ante los tribunales. El presidente catalán ha concluido su mensaje asegurando que "nadie es culpable por su origen".

Sabem que hi ha convocatòries per a aquest dissabte i els @mossos estan preparats. La Castanyada és de tots i se celebra al carrer. Qui vingui a saquejar respondrà davant la justícia, com ja estan responent els detinguts del dia 24. I ningú és culpable pel seu origen. — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) October 31, 2026

Controles en los principales accesos

Desde las 15.00 horas, los agentes han comenzado a establecer controles preventivos para identificar a personas que puedan portar objetos peligrosos o cualquier otro elemento susceptible de comprometer la seguridad. Según han explicado los Mossos en un comunicado, esta primera fase del operativo está dirigida a identificar a personas que puedan ocasionar altercados.

El despliegue policial se concentra especialmente en la plaza de Cataluña y sus alrededores, donde se han situado vehículos de los Mossos para controlar los accesos. La vigilancia también se extiende a otros puntos clave del centro, entre ellos el paseo de Gracia, el Portal del Ángel y las entradas al Metro.

A las 16.00 horas, el dispositivo mantenía su carácter preventivo, con la participación tanto de los Mossos d'Esquadra como de la Guardia Urbana de Barcelona. Además de los vehículos desplegados, varias patrullas recorren a pie las calles de la zona en busca de indicios relacionados con la convocatoria.

La policía catalana mantiene así activado su dispositivo de nivel 4, el máximo contemplado ante movilizaciones en la vía pública, con el objetivo de prevenir posibles incidentes durante la tarde de este sábado.