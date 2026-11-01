Albiol planta a TVE por aplazar el debate electoral: "Se ha convertido en el departamento de comunicación del PSOE"

La decisión de Televisión Española de aplazar el debate entre los candidatos catalanes a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ha provocado la reacción de Xavier García Albiol, que ha anunciado que no participará en el encuentro si la cadena pública modifica la fecha inicialmente prevista. El alcalde de Badalona y cabeza de lista del PP por Barcelona acusa a RTVE de actuar al dictado de los intereses electorales del PSOE y considera injustificable que se utilice el luto por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) para retrasar la cita.

"TVE no va a jugar conmigo. Si se ha convertido en el departamento de comunicación del PSC-PSOE, no voy a legitimar decisiones que son injustificables", ha escrito García Albiol en su cuenta de X, donde ha difundido un vídeo para explicar los motivos de su negativa.

El debate estaba programado para este lunes 2 de noviembre y debía reunir a los candidatos que concurren por Cataluña a las elecciones generales. Sin embargo, según ha denunciado el dirigente popular, Televisión Española comunicó a finales de esta semana su decisión unilateral de suspenderlo o aplazarlo con el argumento de que el país se encontraba de luto.

El problema, según García Albiol, es que el luto oficial concluyó el sábado a las 23:59 horas, de modo que el lunes ya no existía esa circunstancia. Así se lo trasladaron a la cadena pública, aunque la explicación que recibieron por parte de los socialistas no hizo sino aumentar su indignación.

"Mi sorpresa es que cuando nos lo notifican oficialmente, la representante del Partido Socialista indica que sí es cierto que no es luto oficial, pero sí que es un luto psicológico", ha relatado el candidato popular.

TVE no va a jugar conmigo. Si se ha convertido en el departamento de comunicación del PSC-PSOE, no voy a legitimar decisiones que son injustificables. Os lo explico. pic.twitter.com/LPoq60qfG1 — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) November 1, 2026

La tragedia de Urda y los debates electorales

La polémica tiene como telón de fondo el accidente ferroviario de Urda, ocurrido el pasado miércoles, que ha dejado decenas de víctimas mortales y ha trastocado los planes de los partidos a menos de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

El Gobierno decretó tres días de luto oficial, del 29 al 31 de octubre, y las principales formaciones políticas suspendieron buena parte de sus actividades. El propio Alberto Núñez Feijóo canceló su visita a Barcelona, donde tenía previsto recorrer junto a García Albiol las zonas afectadas por los disturbios del fin de semana anterior.

La tragedia también ha alterado la programación de los debates electorales. laSexta ha decidido trasladar del 2 al 10 de noviembre su primer encuentro entre representantes de PSOE, PP, Vox y Frente Amplio, previsto para abordar cuestiones económicas y de vivienda.

En el caso de TVE, sin embargo, García Albiol considera que el aplazamiento del debate catalán responde a razones que van más allá del respeto a las víctimas. Su argumento es que los socialistas pretenden evitar una confrontación pública en un momento especialmente delicado para el Gobierno, con la gestión de la tragedia ferroviaria en el centro de la discusión política.

"Una auténtica vergüenza"

Las críticas del candidato popular no se han limitado a cuestionar el calendario. García Albiol ha acusado abiertamente a la televisión pública de subordinar sus decisiones a las conveniencias electorales del Partido Socialista.

"Me parece indignante que Televisión Española, que es una televisión pública, esté absolutamente entregada y a manos del Partido Socialista y que tome las decisiones en función de los intereses electorales del Partido Socialista", ha denunciado.

Para el dirigente del PP, la decisión de retrasar el debate no es ajena al ambiente político que ha dejado el accidente ferroviario y a la preocupación existente entre los ciudadanos.

"Es evidente, no quieren debatir en el contexto actual de preocupación que existe en la sociedad catalana y en la sociedad española", ha asegurado.

García Albiol interpreta que el aplazamiento permitiría a los socialistas ganar tiempo y evitar que el debate se celebre mientras la tragedia ferroviaria y sus consecuencias políticas continúan ocupando la actualidad.

"Se creen que retrasando el debate, pues esta sensación que hay en estos momentos va a desaparecer", ha afirmado.

Albiol no acepta el cambio de fecha

El candidato popular ha decidido llevar su protesta más allá de las palabras y ha anunciado que no acudirá al debate de Televisión Española si finalmente se celebra en otra fecha.

"Nosotros teníamos programado el día 2, el día 2 estábamos dispuestos a hacer el debate y si lo cambian, evidentemente, yo no voy a seguir el juego de Televisión Española ni del Partido Socialista", ha advertido.

García Albiol sostiene que aceptar una nueva convocatoria supondría prestarse a una maniobra que, según denuncia, busca celebrar el encuentro cuando las circunstancias políticas resulten más favorables para el PSOE.

Su negativa, en cualquier caso, no se extiende al resto de debates que puedan celebrarse durante la campaña. El dirigente popular ha confirmado que participará en los encuentros organizados por otros medios de comunicación.

"Van a organizarse otros debates. Ahí estaremos, pero Televisión Española a nosotros no nos toma el pelo y menos de la mano del Partido Socialista", ha concluido.