Detenidas dos menores de 14 y 17 años por coordinar los disturbios de Blocus en Barcelona a través de WhatsApp

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han detenido a dos menores de 14 y 17 años por su presunta participación en la coordinación de los disturbios y saqueos registrados en Barcelona el pasado 24 de octubre, durante una convocatoria de la plataforma Blocus. Las adolescentes administraban varios grupos de comunicación utilizados para organizar los altercados.

Según informa EFE, las dos menores han sido detenidas en las comarcas barcelonesas del Maresme y el Bages, en el marco de una investigación conjunta coordinada por la sección de menores de la Fiscalía de Barcelona. Ambas han sido arrestadas por su presunta relación con delitos de desórdenes públicos agravados por pillaje.

Las pesquisas policiales apuntan a que las menores no se limitaron a participar en los grupos de comunicación, sino que ejercían como administradoras de varios de estos canales, creados para facilitar la organización de los disturbios. Los investigadores consideran, además, que ambas desempeñaron un papel activo en la dinamización de las conversaciones y en la coordinación de las acciones.

De TikTok a los saqueos

El sistema utilizado para captar participantes comenzaba en las redes sociales. El acceso a los grupos se promovía mediante carteles difundidos en distintas plataformas, entre ellas TikTok, que incorporaban un código QR con acceso directo a un canal de WhatsApp. A través de estos espacios de comunicación se promovían y coordinaban los altercados.

Los Mossos y la Policía Nacional han comprobado que las dos detenidas administraban varios de estos grupos, utilizados para facilitar la coordinación de los participantes en los disturbios vinculados a la convocatoria de Blocus del 24 de octubre.

La investigación se puso en marcha precisamente para identificar a quienes habían intervenido en la planificación, coordinación y difusión de las convocatorias que desembocaron en los saqueos. Las detenciones de las dos adolescentes forman parte de esas pesquisas, que continúan abiertas y podrían dar lugar a nuevos arrestos.

Cinco menores internados

La actuación policial se conoce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya facilitado nuevos datos sobre las consecuencias judiciales de los disturbios del 24 de octubre.

De los 79 menores detenidos hasta el momento por aquellos altercados, cinco han sido internados por orden judicial y otros 72 permanecen en libertad vigilada. Entre estos últimos, 32 tienen prohibido acudir a manifestaciones como parte de las medidas cautelares acordadas.

En los otros dos casos, los jueces no han considerado necesario imponer ninguna medida cautelar, según la información facilitada por el TSJC y recogida por EFE.

Por otro lado, el pasado sábado, un amplio despliegue policial consiguió impedir que otra movilización de la plataforma terminara en nuevos disturbios en Barcelona.

El dispositivo se saldó con 1.440 identificaciones y permitió evitar que se repitieran los altercados registrados el pasado 24 de octubre.