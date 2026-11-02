Dimite el jefe de gabinete de Illa investigado en un caso de corrupción

El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, puso la mano en el fuego cuando su jefe de gabinete fue interceptado en plena vía pública por los Mossos d'Esquadra para requisarle el teléfono. Los agentes policiales andaban detrás de Eduard Rivas, exalcalde de Esparreguera (Barcelona) y persona de la máxima confianza del líder socialista, por un caso de desvío de fondos públicos en relación a los contratos del Ayuntamiento con la Fundación para la Inclusión Laboral (FIL), que ofrece trabajo a personas con discapacidad intelectual y en riesgo de exclusión.

Rivas fue alcalde de la mencionada localidad entre junio de 2015 y agosto de 2024, cuando aceptó la oferta de Illa para convertirse en su jefe de gabinete. La "interceptación" de Rivas por parte de los Mossos se produjo en enero de este año, pero el episodio no trascendió hasta finales de abril.

La investigación judicial se centra en los años 2022, 2023 y 2024, cuando se habrían desviado fondos públicos a gastos privados de directivos de la mencionada fundación, encargada de la limpieza y mantenimiento de los espacios públicos en Esparraguera y otras poblaciones de la provincia de Barcelona.

La mano en el fuego del 'president'



Cuando se hizo público el caso de Rivas, Illa aseguró poner la mano en el fuego por su estrecho colaborador, de quien dijo que a la petición de explicaciones había reaccionado y respondido positivamente. "Me lo dijo, me explicó qué es lo que había hecho y la actitud que vi era la correcta. Por tanto, le mantengo la confianza", aseguró Illa cuando fue de dominio público la investigación de su colaborador.

El pasado jueves el juzgado de Martorell que lleva el caso decretó el levantamiento del secreto del sumario. Acto seguido, Rivas presentó una dimisión que ha trascendido este lunes a última hora. Rivas sostiene que siempre ha actuado de acuerdo con la legalidad y "siguiendo valores de honor y ética", pero que dimite para evitar cualquier sombra de duda sobre Salvador Illa. El relevo de Rivas será Xavier Amor, exalcalde de Pineda de Mar (Barcelona) y hasta ahora secretario de la Generalidad de gobiernos locales.