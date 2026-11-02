García Albiol presume del desalojo de unos okupas a los que se enfrentó en agosto

El pasado 20 de agosto el alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, difundió unas imágenes a través de sus redes sociales de un enfrentamiento con okupas en plena calle en el barrio de la Salut de Badalona. Los okupas habían allanado un establecimiento comercial, pero no se conformaban con vivir allí sino que alteraban la convivencia ciudadana con peleas, borracheras, gritos, agresiones y robos. Tras encararse con aquellos individuos y gritarles que se fueran a trabajar, García Albiol mostraba un paseo por el barrio en el que recibía el agradecimiento de algunos vecinos por la política de mano dura con los allanamientos y la inseguridad.

Poco más de dos meses después, la promesa de García Albiol de desalojar a estos okupas se ha cumplido. Según ha explicado y documentado en su cuenta de Instagram, los Mossos d'Esquadra han desalojado el local y detenido a sus ocupantes por mandato judicial tras las denuncias ciudadanas y administrativas. En el vídeo, García Albiol recuerda el caso y explica que en condiciones normales el plazo medio para ejecutar un desahucio es de entre dos y tres años, pero que si el PP gana las elecciones y prospera la reforma de la ley contra los allanamientos que le ha encargado Alberto Núñez Feijóo, ese plazo se reducirá a cuarenta y ocho horas.

García Albiol se ha convertido en un símbolo de la doctrina conservadora sobre la seguridad ciudadana y jurídica. El discurso de mano dura y tolerancia cero frente a la delincuencia le ha convertido en un alcalde de Badalona votado al margen de las siglas. Su designación como candidato por Barcelona se interpreta como una apuesta por parte de Núñez Feijoó para hacer frente a la creciente inseguridad en regiones como Cataluña, la zona de España en la que más extendido está el fenómeno del allanamiento de propiedades privadas.