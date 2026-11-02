¿Habrá debate electoral en TVE sin Albiol? Qué ha decidido la cadena tras el plantón y quién se sienta en la mesa

El debate electoral de TVE entre los candidatos catalanes a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre sigue en pie, aunque de momento no tiene fecha. La cadena pública decidió aplazar el encuentro previsto para este lunes 2 de noviembre a raíz del accidente ferroviario de Urda (Toledo), pero la decisión ha abierto un nuevo frente con el PP. Su candidato por Barcelona, Xavier García Albiol, ha anunciado que no piensa participar si se modifica el calendario.

Las formaciones políticas tienen sobre la mesa una propuesta para acordar una nueva fecha, aunque por ahora no se ha comunicado cuándo se celebrará el encuentro. Tampoco está claro qué ocurrirá con la representación popular si Albiol mantiene su negativa.

El alcalde de Badalona no está dispuesto a aceptar las explicaciones de TVE. A su juicio, la cadena pública ha tomado una decisión que responde a los intereses electorales del PSOE y no a la necesidad de respetar el luto por las víctimas del accidente ferroviario. El dirigente popular recuerda que el duelo oficial había terminado el sábado a las 23:59 horas, antes de la fecha inicialmente prevista para el debate. "TVE no va a jugar conmigo. Si se ha convertido en el departamento de comunicación del PSC-PSOE, no voy a legitimar decisiones que son injustificables", avisó.

Un debate pendiente de fecha

La intención de TVE es reunir a los cabezas de lista de las candidaturas catalanas para confrontar sus propuestas antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Sin embargo, el aplazamiento ha introducido una incógnita que no figuraba en el programa inicial: la posible ausencia del candidato del PP.

Albiol ha anunciado que no acudirá si el encuentro se traslada a otra jornada. Por el momento, la cadena pública no ha comunicado que vaya a sustituirlo por otro representante popular ni que haya decidido celebrar el debate sin él.

La composición definitiva de la mesa tampoco está confirmada para la nueva convocatoria. Todo queda, por tanto, pendiente de que las formaciones alcancen un acuerdo sobre el calendario y se aclare qué candidatos participarán finalmente.

El "luto psicológico" del PSOE

La controversia tiene su origen en las explicaciones que, según Albiol, recibieron los partidos para justificar el cambio de planes. El candidato popular difundió este domingo un vídeo en X en el que relataba las conversaciones mantenidas a propósito del debate.

De acuerdo con su versión, TVE alegó el luto por las víctimas del accidente de Urda para aplazar el encuentro. Sin embargo, el dirigente popular recordó que los tres días de duelo oficial habían concluido el sábado por la noche y que el lunes ya no era jornada de luto.

Fue entonces, siempre según el relato de Albiol, cuando una representante del PSOE reconoció que el luto oficial había terminado, pero sostuvo que todavía existía un "luto psicológico". Una explicación que el alcalde de Badalona considera inadmisible y que no ha sido corroborada públicamente por la representante socialista a la que se refiere.

"A mí me parece una vergüenza que el Partido Socialista, pero sobre todo me parece indignante que Televisión Española, que es una televisión pública, esté absolutamente entregada y a manos del Partido Socialista y que tome las decisiones en función de los intereses electorales del Partido Socialista", denunció.

TVE no va a jugar conmigo. Si se ha convertido en el departamento de comunicación del PSC-PSOE, no voy a legitimar decisiones que son injustificables. Os lo explico. pic.twitter.com/LPoq60qfG1 — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) November 1, 2026

Albiol acusa a TVE de favorecer al PSOE

El candidato popular interpreta el aplazamiento en clave electoral. Según sostiene, los socialistas pretenden evitar que el debate se celebre mientras continúa la preocupación social por el accidente ferroviario. En su opinión, retrasar el encuentro permitiría alejarlo temporalmente de la tragedia y trasladarlo a un momento que el PSOE consideraría más favorable para sus intereses.

De ahí su negativa a participar en una nueva convocatoria. Albiol ha advertido de que no aceptará el cambio de calendario, aunque ha reiterado su disposición a intervenir en los debates organizados por otras cadenas.

"Es una auténtica vergüenza que TVE se haya convertido en el departamento de comunicación del Partido Socialista", afirmó el dirigente popular.

La cadena pública, mientras tanto, mantiene abierta la convocatoria y busca una fecha que permita celebrar el encuentro. Queda por saber si Albiol cumple su advertencia, si el PP plantea alguna alternativa para ocupar su puesto o si TVE acaba organizando el debate sin representación popular. Ninguna de esas posibilidades ha sido confirmada.

Por ahora, lo único decidido es el aplazamiento. El debate sigue en el calendario electoral, aunque sin día fijado y con uno de los candidatos anunciando que no piensa sentarse a la mesa.