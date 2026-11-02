Illa aboga por no cortar el AVE Madrid-Barcelona por obras como apuntó Óscar Puente

El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, ha abogado este lunes por compatibilizar los trabajos de conservación en las vías con la circulación habitual de los convoyes, en contra de lo apuntado la pasada semana por el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien afirmó que estaban valorando paralizar el AVE de Madrid a Barcelona mientras duren las obras. En una entrevista concedida a la cadena SER, recogida por Europa Press, el dirigente socialista ha argumentado que las actuaciones indispensables en el trazado que une la capital con la Ciudad Condal deben ejecutarse bajo premisas de estricta protección, pero afectando lo mínimo posible al servicio para no perjudicar a los miles de usuarios diarios de la alta velocidad.

La postura defendida por Illa se enmarca en las dudas sobre el estado de la infraestructura tras el grave accidente ferroviario de Urda –en la provincia de Toledo–, un siniestro que ha vuelto a colocar al Ministerio de Transportes en el centro de las críticas. Pese al deterioro de la red y las continuas incidencias, el jefe del Ejecutivo autonómico ha cerrado filas con el ministro Óscar Puente y con el resto del gabinete, avalando las explicaciones ofrecidas por el Gobierno durante las últimas jornadas.

No obstante, Illa ha asumido la advertencia expresada por Pedro Sánchez, quien admitió que un país desarrollado no puede tolerar dos siniestros de tal calibre en apenas doce meses. En este sentido, ha remarcado que las administraciones deben analizar con detenimiento qué pueden hacer el Gobierno y el Estado para atajar las deficiencias técnicas, subsanar los fallos acumulados y recuperar la fiabilidad en las conexiones ferroviarias nacionales.

En paralelo, el mandatario catalán ha querido dejar claro que el calendario pactado con el separatismo no sufrirá retrasos. Aunque el ministerio mantenga sus esfuerzos centrados en la resolución de la tragedia toledana, ha asegurado que el traspaso de Rodalies continúa como una meta inalterable. Según su criterio, la hoja de ruta sigue pasando por fragmentar el modelo estatal y descentralizar las competencias para aproximar la gestión directa del servicio a Cataluña.