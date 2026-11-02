La Generalidad expedienta a Amazon, Glovo y Uber Eats por los repartos durante los temporales

El Gobierno catalán ha abierto un expediente de oficio a las plataformas de reparto Glovo, Uber Eats y al gigante del comercio electrónico Amazon para investigar si protegieron adecuadamente a sus repartidores durante los recientes episodios de condiciones meteorológicas adversas registrados en Cataluña. La Inspección de Trabajo ha requerido a las tres compañías que presenten los protocolos laborales que aplican para garantizar la seguridad de sus trabajadores cuando se producen alertas meteorológicas, especialmente ante lluvias torrenciales y otros fenómenos extremos.

La investigación, adelantada por Catalunya Ràdio y confirmada por fuentes del Departamento de Trabajo, pretende comprobar si estas empresas cuentan con mecanismos de protección específicos y si los aplicaron durante los últimos temporales. Para ello, la Inspección de Trabajo ha enviado un requerimiento a las plataformas para que aporten la documentación correspondiente. El plazo establecido para entregar estos protocolos termina a mediados de noviembre.

La apertura del expediente se produce en un contexto de creciente preocupación por los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos sobre las condiciones laborales de los repartidores, que desarrollan buena parte de su actividad en la vía pública y están expuestos directamente a las condiciones del tiempo. Los protocolos de protección ante estas situaciones son obligatorios por ley, por lo que las compañías deben disponer de medidas que permitan garantizar la seguridad de sus trabajadores.

El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, ha defendido la decisión del Ejecutivo catalán y ha explicado, en declaraciones a la cadena SER, que se trata de una investigación iniciada de oficio. El dirigente ha señalado que ahora corresponde analizar la información que faciliten las empresas para determinar si cumplen con sus obligaciones.

"Todos nos tenemos que adaptar al cambio climático, también en el ámbito laboral, en cuanto a horarios y formas de trabajar", ha afirmado Illa. El presidente catalán ha insistido en que las compañías deben tener en cuenta las condiciones meteorológicas a la hora de organizar sus servicios y garantizar la protección de sus plantillas cuando se producen episodios de lluvias intensas.

En este sentido, Illa ha puesto como ejemplo la actuación de algunas empresas del sector de los supermercados durante los últimos temporales, cuando adelantaron una hora el cierre de sus establecimientos ante las condiciones meteorológicas adversas. El presidente ha considerado que esta decisión constituye una buena práctica y ha defendido la necesidad de adaptar con rapidez las jornadas laborales a este tipo de situaciones. "La voluntad de mi Gobierno es la protección de los trabajadores", ha subrayado.

La investigación también se enmarca en una denuncia presentada a mediados de octubre por FSC-CCOO ante la Inspección de Trabajo de Barcelona contra Uber Eats y sus empresas subcontratadas. El sindicato acusó a la plataforma de mantener a sus repartidores trabajando durante el temporal del pasado 6 de octubre, cuando se habían activado avisos meteorológicos de nivel naranja y rojo.

La organización sindical reclamó que se investigaran unos hechos que consideró de especial gravedad por los riesgos a los que estuvieron expuestos los trabajadores. Según la denuncia, los repartidores tuvieron que realizar entregas bajo lluvias intensas, con calzadas peligrosas, menor adherencia, visibilidad reducida y posibilidades de sufrir accidentes mientras circulaban en motocicleta, bicicleta o se desplazaban a pie.

Tras aquella denuncia, fuentes de Uber Eats aseguraron que la seguridad de los repartidores es una prioridad para la compañía y señalaron que el servicio se suspendió a las 21:20 horas de ese día. Además, un portavoz explicó que la empresa dispone de un protocolo conectado directamente con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que permite cerrar la aplicación en cualquier zona de España cuando existe una alerta roja, impidiendo así que se realicen nuevos pedidos.

Por su parte, Glovo y Uber Eats han asegurado que cumplen con la normativa vigente. Amazon, en cambio, ha explicado que no cuenta con una flota propia de repartidores, puesto que realiza las entregas mediante empresas subcontratadas, aunque dispone de mecanismos para reaccionar ante las alertas por mal tiempo.

Una vez recibida la documentación, la Inspección de Trabajo deberá analizar si los protocolos existen y si están correctamente elaborados. En caso de detectar deficiencias o comprobar que alguna compañía carece de las medidas obligatorias, podrá realizar nuevos requerimientos e incluso abrir expedientes sancionadores. La investigación permitirá determinar qué medidas tienen previstas las plataformas para evitar que sus repartidores trabajen en condiciones meteorológicas que puedan poner en peligro su integridad física.