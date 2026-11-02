La resaca de los saqueos de Barcelona llega a los tribunales: 72 menores en libertad vigilada

La Justicia ha impuesto medidas cautelares a 77 de los 79 menores que han pasado por los juzgados de Barcelona por su presunta implicación en los disturbios y saqueos del pasado 24 de octubre. La mayoría permanecerá en libertad vigilada, aunque 32 de ellos tendrán prohibido acudir a manifestaciones y otros cinco estarán sometidos a una medida cautelar de internamiento en régimen cerrado.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en una información recogida por Servimedia, los juzgados de menores 1, 2 y 3 de Barcelona han examinado durante la última semana los casos de 79 jóvenes presuntamente relacionados con los altercados que se produjeron en el centro de la capital catalana.

De las medidas acordadas, 40 corresponden a libertad vigilada, mientras que otros 32 menores estarán sometidos a esa misma medida con la prohibición adicional de acudir a manifestaciones. Por su parte, cinco han recibido una medida cautelar de internamiento en régimen cerrado y únicamente dos han quedado sin medidas cautelares.

Los disturbios de Blocus

Las resoluciones judiciales llegan después de los violentos incidentes registrados el sábado 24 de octubre en las inmediaciones de la plaza de Cataluña. Aquella tarde, una convocatoria juvenil difundida a través de las redes sociales por Blocus, una plataforma de origen desconocido, desembocó en saqueos, actos vandálicos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Los altercados dejaron un balance de 23 establecimientos saqueados o vandalizados y 15 agentes heridos. Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana practicaron inicialmente 128 detenciones, de las que 72 correspondían a menores de edad, según los primeros datos policiales. De todos los arrestados, únicamente dos tenían antecedentes por desórdenes públicos.

La convocatoria había circulado por redes sociales como TikTok y coincidió con una jornada de movilizaciones estudiantiles en Francia. Blocus llamaba a replicar aquellas protestas en las grandes ciudades españolas, mientras que la Policía catalana ha investigado quién se encuentra detrás de esta plataforma.

El balance judicial conocido ahora eleva a 79 el número de menores cuyos casos han sido examinados, frente a los 72 que figuraban en el primer recuento de detenciones facilitado por la Policía.

Las decisiones de los jueces

El TSJC ha explicado que los tres juzgados de menores comenzaron a recibir los primeros casos el domingo 25 de octubre, apenas un día después de los disturbios. En un primer momento, los magistrados dieron prioridad a "las situaciones más urgentes, más graves", teniendo en cuenta el límite de las 48 horas durante las que "como máximo un menor puede estar detenido sin resolver su situación".

Una vez atendidos estos procedimientos, los órganos judiciales iniciaron la "gestión progresiva" del resto de jóvenes implicados, que ya se encontraban en libertad y "fueron citados durante todo el resto de la semana".

Las comparecencias se desarrollaron de manera escalonada hasta el 31 de octubre. Según ha precisado el tribunal, las resoluciones se adoptaron después de celebrar "todas las comparecencias", realizar "las entrevistas necesarias" y examinar "los informes técnicos de cada uno de ellos".

De esta manera, los magistrados "han dado respuesta a cada situación procesal", según señala el TSJC, que da por concluida esta primera semana de actuaciones judiciales sobre los menores presuntamente relacionados con los saqueos.

El resultado es que 77 de los 79 menores examinados, más del 97% del total, han quedado sujetos a alguna medida cautelar, mientras que únicamente dos no han recibido ninguna.