Una asociación de víctimas recurre la amnistía a los doce miembros de los CDR y exige sentarlos en el banquillo

La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot) ha interpuesto un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra la resolución que extinguió la causa por terrorismo contra doce integrantes de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR). La acusación rechaza de plano el archivo del procedimiento y exige la celebración inmediata del juicio oral para esclarecer la gravedad de las maniobras atribuidas a los radicales.

En el escrito remitido a los magistrados, la entidad recalca que la circunstancia de que los planes operativos no culminasen en un atentado material no neutraliza el delito. Como expone la representación letrada, "el hecho de que las conductas no llegasen a producir un resultado no elimina automáticamente la conducta ni las violaciones de derechos humanos". De este modo, sostienen que el mero hecho de que las acciones se frustraran a tiempo no las despoja de su relevancia penal conforme a la normativa europea.

Por esta razón, la asociación reclama que se analice de manera minuciosa el papel individualizado atribuido a cada procesado. A su juicio, resulta indispensable desgranar qué fines perseguían los implicados, bajo qué circunstancias se desarrollaron los hechos y cómo operaban los investigados, para constatar que sus conductas encajan en los delitos de terrorismo excluidos de cualquier perdón.

El recurso impugna asimismo el criterio esgrimido para invocar el reciente pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La asociación denuncia una incorrecta interpretación de la doctrina comunitaria, recordando que las instituciones de Luxemburgo no han amparado un blindaje indiscriminado en favor de quienes hubiesen vulnerado o puesto en grave riesgo bienes jurídicos fundamentales durante el desafío separatista catalán.

Para la Acvot, la jurisprudencia de los tribunales continentales en ningún caso avala declarar amnistiables de forma automática los hechos examinados en este sumario. La entidad insiste en que las directrices europeas delegan la identificación de los actos terroristas en el órgano jurisdiccional español, instando a los jueces a no desatender la legalidad vigente ni el reproche penal derivado de estas actuaciones.