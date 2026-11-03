Intentan huir de un control en Barcelona y los Mossos descubren a un hombre secuestrado en el maletero

Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres personas por su presunta implicación en el secuestro de un hombre al que transportaban atado de pies y manos en el maletero de una furgoneta. La víctima, que cuenta con antecedentes policiales relacionados con el tráfico de drogas, fue liberada después de que el conductor del vehículo intentara eludir un control policial establecido a raíz de un aviso por robo.

La intervención permitió a los agentes descubrir al hombre retenido y recuperar una pistola que llevaban los sospechosos. Según ha adelantado el medio Viure als Pirineus, la víctima se encontraba en buen estado y no presentaba lesiones.

Las primeras pesquisas apuntan a un posible ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico. Los investigadores trabajan con la hipótesis de que los tres arrestados actuaban como cobradores profesionales y habían recibido el encargo de retener al hombre para exigirle el pago de una deuda. El suceso recuerda a otro secuestro perpetrado por cinco encapuchados vestidos de policías en plena AP-7, que los Mossos investigaron como una posible disputa entre grupos criminales.

De acuerdo con esta línea de investigación, los sospechosos se habrían desplazado expresamente desde Barcelona hasta Seo de Urgel, capital de la comarca leridana del Alto Urgel, para ejecutar el secuestro. Los tres están investigados por un presunto delito de detención ilegal.

Otro secuestro con el mismo método

El hallazgo se produce apenas unas semanas después de que los Mossos protagonizaran una intervención similar en Fontanals de Cerdaña (Gerona). El pasado 18 de octubre, los agentes localizaron a otro hombre encerrado en el maletero de un vehículo después de una persecución policial.

En aquella ocasión, la víctima era un ciudadano andorrano que atravesaba dificultades económicas y que había sido obligado a subir a un coche por dos individuos de nacionalidad francesa.

Los presuntos secuestradores emprendieron la huida al detectar la presencia policial. Tras una persecución, abandonaron el vehículo con el hombre todavía encerrado en el maletero y escaparon a pie por una zona boscosa. Por el momento, no consta que hayan sido detenidos.