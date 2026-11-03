Un maquinista hospitalizado tras chocar tres vagones contra un tren de mercancías en Martorell

Un maquinista de Renfe Mercancías ha tenido que ser trasladado al hospital después de que tres vagones cargados de cereal chocaran contra la cabina de la locomotora en la que se encontraba. El accidente se ha producido en un tramo de Rodalies, en la zona de Martorell (Barcelona), según ha informado la Cadena SER.

El incidente se ha originado por un escape de material rodante que ha dejado tres vagones de mercancías a la deriva. Los vagones han terminado impactando contra una unidad S253 de Renfe Mercancías y han descarrilado tras la colisión, de acuerdo con la información publicada por la emisora.

El maquinista se encuentra bien

El impacto ha obligado a trasladar al maquinista a un centro hospitalario. No obstante, fuentes de Rodalies citadas por la Cadena SER han asegurado que el trabajador se encuentra bien.

La locomotora contra la que han impactado los vagones pertenece a la serie S253 de Renfe, un modelo eléctrico fabricado por Bombardier y destinado exclusivamente al transporte de mercancías. Según la ficha técnica publicada por la compañía ferroviaria, estas unidades cuentan con cabinas construidas con acero resistente a la penetración, zonas de absorción de impactos y amortiguadores de colisión diseñados para reducir la energía de un choque frontal.

Por su parte, fuentes de Adif consultadas por la Cadena SER han señalado que el accidente no ha afectado al tráfico ferroviario, pese a haberse producido en un tramo de la red de Rodalies.