Albiol celebra el avance del PP en Cataluña: "La respuesta en las calles supera las expectativas"

El alcalde de Badalona y candidato del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, ha celebrado las perspectivas electorales de su partido en Cataluña de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El dirigente popular considera que la respuesta ciudadana está superando las expectativas iniciales y destaca que los últimos sondeos sitúan a los populares a tan solo un escaño de convertirse en la segunda fuerza política de la comunidad.

En un mensaje publicado este lunes en su cuenta de X, Albiol ha mostrado su satisfacción por los resultados de las encuestas y ha animado a concentrar el voto para conseguir ese objetivo. "Estamos ya a solo un diputado de ser la segunda fuerza política en Cataluña", ha señalado.

Comenzamos esta campaña con ilusión, pero las encuestas que se publican hoy confirman que la respuesta en las calles de Cataluña está superando todas las expectativas: estamos ya a solo un diputado de ser la segunda fuerza política en Cataluña.

Ese objetivo no es un número ni un… pic.twitter.com/SiygP3guSK — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) November 2, 2026

Sus palabras llegan después de conocerse el último sondeo de SocioMétrica para El Español, que sitúa al PP con ocho diputados en Cataluña, frente a los nueve que obtendría la candidatura conjunta de ERC y Podemos. El PSC se mantendría como primera fuerza, con 17 representantes, mientras que Vox y Junts empatarían con seis escaños cada uno. De confirmarse estas previsiones, los populares mejorarían los seis diputados que consiguieron en las elecciones generales de 2023.

La futura Ley Antiokupación, entre sus objetivos

Más allá de la pugna por la segunda posición, Albiol ha querido vincular el resultado electoral con el cometido que le ha encomendado Alberto Núñez Feijóo: convertirse en el ponente de la futura Ley Antiokupación del PP en el Congreso de los Diputados.

El alcalde de Badalona sostiene que alcanzar ese segundo puesto tendría una importancia que trasciende los propios intereses electorales de la formación. A su juicio, supondría contar con mayor respaldo para impulsar una legislación más contundente contra la ocupación ilegal.

En este sentido, ha denunciado que la ocupación y los problemas de convivencia representan un problema especialmente presente en Cataluña. Albiol ha apelado a su experiencia al frente del Ayuntamiento de Badalona para defender la necesidad de cambiar la legislación actual y atender las demandas de los vecinos afectados.

"Como alcalde, conozco de primera mano la impotencia de los vecinos frente a leyes ineficaces", ha afirmado. Su intención, según ha explicado, es trasladar esa experiencia municipal a la Cámara Baja y participar en la elaboración de una norma que proteja la propiedad privada y permita recuperar la tranquilidad en los barrios.

"Voy al Congreso a llevar la voz real de nuestros municipios y a redactar una ley eficaz que devuelva la tranquilidad y el respeto a la propiedad", ha añadido.

Por último, el dirigente popular ha pedido a los ciudadanos que respalden su candidatura para evitar que el cambio político se quede a medio camino y conseguir que las reivindicaciones de los municipios tengan mayor peso en el Congreso.