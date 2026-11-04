Alejandro Fernández a Salvador Illa: "Antes que votarle a usted votaría al partido del cannabis"

El presidente de la Generalidad, el socialista Salvador Illa, ha respondido a las preguntas de la oposición en la sesión de control con insultos a diestro y siniestro y unas dosis de chulería que parecían un homenaje al dimitido Óscar Puente, a quien se ha referido con orgullo como un "amigo".

A la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, la ha tachado de "demagoga, maleducada, ignorante y provocadora". Al presidente de Vox en el Parlamento catalán y secretario general de ese partido, Ignacio Garriga, le ha dicho que Eduard Rivas, el jefe de gabinete de Illa dimitido por un escándalo de corrupción, tiene más "categoría humana" que él. Y a Alejandro Fernández, el presidente del PP en Cataluña, le ha espetado que en Tarragona y Gerona tendrá que votar a Vox para el Senado, en alusión al pacto entre PP y Vox para maximizar el voto conservador en esas dos provincias.

Illa ha comparecido en la sesión de control con el cuchillo entre los dientes, dispuesto a no dejarse avasallar ni por la realidad (su peón de confianza dimitido, un nuevo incidente ferroviario afortunadamente sin víctimas en Cataluña, el asesinato a tiros en el interior del hospital Juan XXIII de Tarragona de un presunto capo de una mafia turca, médicos y profesores en huelga, etcétera, etcétera) ni por las críticas de los dirigentes de la oposición.

Alejandro Fernández ha sacado a colación también el caso de la atención a la infancia y el desvío de más de 160 millones de euros y se ha encontrado con una respuesta más propia de un debate electoral que de un debate parlamentario. Rápido en la esgrima dialéctica y ante el supuesto reproche de votar a Vox, Fernández ha replicado que antes de votar a Illa lo haría por el partido del cannabis.

La fuga de Bolsonaro y Garriga

Más áspero aún ha resultado el cruce con Ignacio Garriga. Un desatado Illa ha llegado al extremo de decirle al representante de Vox que espera que no huya de España junto a Abascal como ha hecho el candidato Bolsonaro en Brasil. En cuanto a Rivas, Illa ha ponderado la honorabilidad y categoría humana de Rivas y ha dicho que estaba muy por encima de la de Garriga, a pesar de figurar como investigado en un caso de presunto desvío de fondos públicos cuando era alcalde de la localidad barcelonesa de Esparraguera.

Pero quien más ha recibido ha sido la diputada y alcaldesa de Ripoll Sílvia Orriols, a quien Illa tiene en el punto de mira desde el inicio de la legislatura. Orriols ha insistido en el caso Rivas y también ha contado que tres personas que habían sido sondeadas por Aliança Catalana como candidatos municipales en otros tantos municipios habían acabado renunciando a la oferta para alistarse al PSC. En el caso de uno de ellos, Orriols ha señalado que guardan conversaciones por mensajería telefónica en las que reconoce que los socialistas le han prometido inversiones en su localidad para justificar el cambio de chaqueta.

"Demagoga, maleducada, ignorante y provocadora"

Al término de su intervención, Orriols ha pedido a Illa una respuesta concreta y no el "comodín" de llamarla "demagoga, maleducada, ignorante y provocadora". El líder socialista ha replicado que "no es un comodín, es usted demagoga, maleducada, ignorante y provocadora" y que "el señor Rivas es una persona honorable que no ha colocado a su hija en ningún puesto como ha hecho usted", en alusión al concurso en el que la hija de Orriols ha resultado seleccionada para ejercer de policía municipal en el mismo Ripoll. También le ha acusado de haber pedido el voto para Vox y de querer convertir las pensiones en un negocio.

Caos ferroviario y tiroteos

Salvador Illa ha convertido la sesión de control en una especie de debate electoral con los partidos independentistas y los Comuns (Frente Amplio) en la inopia y con él como único baluarte ante PP, Vox y Aliança Catalana. El pleno no ha servido precisamente para que Illa diera explicaciones sobre el caos ferroviario en el que está sumida Cataluña desde hace años, pero agudizado tras el accidente de Gelida en el que murió un maquinista en prácticas. Ni tampoco para que hablara de inseguridad una semana después del asesinato en una habitación del hospital público de Tarragona de un paciente que había ingresado después de haber sido tiroteado días antes en Salou a plena luz del día. Tampoco ha tenido que dar explicaciones sobre la huelga de médicos, las protestas en el Hospital del Mar por las agresiones al personal sanitario o las movilizaciones convocadas por los profesores.

"Epitafio" de Puente

Ninguno de esos asuntos estaba en la agenda de Illa, el representante del sanchismo en Cataluña y un amigo de Puente, del que ha dicho: "Me gusta de él su sinceridad, me gusta de él que da siempre la cara y me gusta de él que es un hombre que trabaja".