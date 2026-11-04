Detenido uno de los dos ladrones que robaron a la madre de Albiol, de 89 años, en Badalona

La madre del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha sido víctima de un robo a sus 89 años. Dos delincuentes aprovecharon que la mujer regresaba a su domicilio después de retirar dinero de un cajero automático para hacerse con el efectivo. Según la información facilitada por fuentes policiales este martes, los Mossos d'Esquadra han detenido a uno de los presuntos responsables, mientras mantienen abierta la investigación para localizar al segundo implicado.

Los hechos ocurrieron hace unas semanas en Badalona (Barcelona). Según han explicado fuentes policiales, los autores recurrieron al conocido como método de la 'mancha', una modalidad de hurto basada en distraer a la víctima para apoderarse de sus pertenencias.

Esta técnica consiste en ensuciar deliberadamente la ropa de una persona sin que esta se percate de lo ocurrido. A continuación, los delincuentes aprovechan el momento en el que intentan limpiarla para cometer el robo. En esta ocasión, la víctima fue una mujer de avanzada edad que, además, necesita una muleta para desplazarse.

La indignación de García Albiol

El propio alcalde de Badalona ha confirmado lo sucedido y ha mostrado su indignación por el asalto sufrido por su madre. Albiol ha asegurado que, de haber presenciado los hechos, su reacción habría sido muy distinta a la que le corresponde como representante institucional.

"Si en ese momento veo que le están atracando han tenido suerte, porque no hubiera actuado como alcalde, sino como hijo", ha advertido el popular, que también ha felicitado a los Mossos d'Esquadra por su actuación policial.

El alcalde ha aprovechado lo ocurrido para reclamar una modificación de la ley que permita actuar "con contundencia" contra los responsables de este tipo de delitos y posibilite su expulsión del país.

"Hay que ser muy miserable para atracar a una persona de 89 años con muleta", ha lamentado Albiol, especialmente indignado por la vulnerabilidad de la víctima.

Quiero felicitar y dar las gracias a @mossos por haber detenido a los delincuentes que hace unas semanas atracaron a mi madre, de 89 años. Estos delincuentes han tenido mucha suerte de que los hayan detenido los Mossos, porque si en ese momento yo hubiera pasado por allí, no… pic.twitter.com/LMY1w1IutC — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) November 3, 2026

Según la información policial facilitada, la actuación de los Mossos se ha saldado con una detención. La investigación continúa abierta para localizar al segundo implicado en el robo.