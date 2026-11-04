El exjefe de gabinete de Illa medió en la adjudicación de contratos a una fundación de la que era patrono

"Hemos escrito las bases (del concurso) pensando en vosotros". Este es uno de los mensajes que Eduard Rivas, exjefe de gabinete de Salvador Illa hasta ayer y exalcalde de Esparraguera (Barcelona) entre 2015 y 2024, le escribió al gerente de la Fundación Privada d'Inclusió Laboral (FIL). El concurso hacía alusión a un contrato de cuatro millones de euros para tareas de limpieza y jardinería en la ciudad, con un censo de 22.655 habitantes. La fundación tiene como objeto ofrecer oportunidades laborales a personas con discapacidad intelectual en riesgo de exclusión social y Rivas figuró como uno de los patronos.

El volcado de los teléfonos de los investigados ofrece un detallado recorrido sobre los presuntos amaños que habría llevado a cabo Rivas en calidad de alcalde de Esparraguera. El pasado jueves, el juez de Martorell que investiga el caso levantó el secreto del sumario. El lunes a última hora trascendía que Rivas había presentado su dimisión al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que todavía no se ha referido al asunto.

La portavoz del Govern y consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, afirmó este martes que Illa había destacado la "honestidad y honorabilidad" de la trayectoria de Rivas. Sin embargo, Paneque se abstuvo de manifestar la más mínima confianza del ejecutivo catalán y su presidente en relación a la inocencia de Rivas.

Dos contratos y cinco millones

La Fiscalía Anticorrupción alude a los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación. En cuanto al objeto de la investigación, se trata de un contrato de limpieza viaria por 3.940.304 euros y una duración de cuatro años (985.076 euros anuales), y de otro servicio de mantenimiento del espacio verde municipal por un importe total de 980.873 euros, según informa El Periódico remitiéndose a la documentación judicial del procedimiento. Ambos contratos se adjudicaron a la fundación en 2023 y 2024.

Rivas cesó como alcalde en verano de 2024 para asumir un puesto de máxima responsabilidad en el gobierno catalán, la dirección del gabinete del "president". El gerente fue expulsado de la fundación el mes pasado. El 'Govern' ha activado todos los cortafuegos posibles y ha soltado lastre a tres semanas de una campaña electoral en la que la corrupción tendrá un papel destacado. Los materiales de la investigación acorralan al colaborador de Illa y exalcalde de Esparraguera. Hay detalles demoledores: el gerente despedido envía un mensaje a un tercero en el que le asegura que "Eduard (en alusión al entonces alcalde Rivas) se está dejando la piel para adjudicarnos la limpieza". El procedimiento afecta a este directivo, a Rivas, a la actual teniente de alcalde de Esparraguera Natividad Sánchez García, presidenta de la mesa de contratación, y a un arquitecto municipal, entre otras personas.

Illa mira hacia otro lado a pesar de que el pasado abril puso la mano en el fuego por su colaborador. Acababa de trascender que los Mossos, en calidad de policía judicial, habían dado el alto a Rivas en plena calle para requisarle el teléfono móvil. En ese trance, Illa manifestó: "Me lo dijo, me explicó qué es lo que había hecho y la actitud que vi era la correcta. Por tanto, le mantengo la confianza". La confianza se truncó el pasado lunes a última hora de la tarde, cuando se difundió la dimisión de Rivas, quien afirmó que siempre había actuado de acuerdo con la legalidad y "siguiendo valores de honor y ética", pero que se iba para no perjudicar al 'Govern'.