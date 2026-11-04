El MNAC comenzará la devolución de las "pinturas profanas" de Sijena el 17 de noviembre

El Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) ha informado al Gobierno de Aragón de que el próximo 17 de noviembre comenzará el proceso de desmontaje y traslado de las llamadas "pinturas profanas" del Monasterio de Sijena, un conjunto de ocho fragmentos que fueron arrancados de una estancia del cenobio en los años sesenta del pasado siglo.

Estos fragmentos, según alega el museo catalán (formado y dirigido por un consorcio entre el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalidad y el Ministerio de Cultura), se encuentran en mucho mejor estado que las pinturas sacras que fueron expoliadas del Real Monasterio de Santa María de Sijena al comienzo de la Guerra Civil, tras la destrucción parcial del cenobio a cargo de milicianos anarquistas.

Queda el grueso del botín

El MNAC sigue poniendo pegas y reparos a la devolución de todas las pinturas de Sijena alegando el delicado estado de conservación y que su traslado podría causar daños irreparables en las obras. Según la versión del museo catalán, no ocurre lo mismo con las "pinturas profanas", que no correrían ningún peligro. De cumplir su palabra, las ocho piezas deberían estar en su emplazamiento original, el monasterio, a principios de diciembre. De cumplir con su palabra, estas piezas llegarían a Huesca un mes después de lo anunciado por la vicepresidenta del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero.

La devolución de las obras a Aragón es consecuencia de sentencias y fallos judiciales ratificados por el Tribunal Supremo. A pesar de ello y de las requisitorias primero de la juez Rocío Pilar Vargas y después de su reciente sustituta, Pilar Guillén, al frente del Juzgado número 2 de Huesca, el MNAC está poniendo toda clase de trabas.

En julio del año pasado, Rocío Pilar Vargas dictó una resolución que obligaba al museo a devolver las obras de Sijena en un plazo de siete meses. La dirección del museo, que ostenta Pepe Serra, un sobrino de Narcís Serra, recurrió sin éxito en contra de la decisión, pero todavía no ha informado de cuándo pretende iniciar los trabajos para devolver las pinturas. En teoría, el último plazo vence en mayo del próximo año, pero dados los antecedentes del caso y las prácticas dilatorias del museo, nadie confía en que el museo, que cuenta con el apoyo de las tres administraciones, en manos de los socialistas, se atenga a ese mandato.