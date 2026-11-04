Lo que los medios no cuentan de Cristina Fernández Cubas, premio Cervantes

Cristina Fernández Cubas, la flamante ganadora del premio Cervantes, tiene un pasado que los medios han evitado mencionar en las informaciones relativas a su trayectoria pública y literaria tras haber sido distinguida con el galardón más importante de las letras hispanas.

Para no esperar hasta el último párrafo como en los textos sobre el secreto de la tortilla de patatas, el detalle que se ha ocultado en los medios es la pertenencia de la autora al Foro Babel, entidad formada por intelectuales, académicos y juristas catalanes que denunció los abusos de la Generalidad de Jordi Pujol en contra del español y sus hablantes a mediados de los años noventa.

Cristina Fernández Cubas formaba parte de un heterogéneo grupo integrado, entre otros, por Albert Boadella, Francesc de Carreras, Eugeni Trias, Félix de Azúa, Victoria Camps, Juan Marsé, Eduardo Mendoza, Félix Pérez Romera, Anna Maria Moix y Rosa Regàs y que se presentó en sociedad en diciembre de 1996. En aquella época, Pujol ejercía la presidencia de la Generalidad de manera caciquil y las severas normas lingüísticas del catalanismo se aplicaban tan o más a machamartillo incluso que en la actualidad. Pocos meses después, en abril del 97, se hacía público un manifiesto en el que reclamaba la igualdad de derechos de los hablantes de uno y otro idioma, que las administraciones atendieran a los ciudadanos también en español, que catalán y español fueran ambas vehiculares en la escuela y que no se discriminara laboralmente a los hispanohablantes y en el acceso a la función pública.

El texto y sus reivindicaciones eran deudos del Manifiesto de los 2.300 de 1981, documento a favor de la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña cuyas principales consecuencias fueron el atentado del grupo terrorista Terra Lliure contra Federico Jiménez Losantos, uno de los firmantes, y el recrudecimiento del fanatismo catalanista en contra de todo lo español.

Ninguneada y menospreciada

Tres lustros después, los derechos lingüísticos de los castellanohablantes eran pisoteados conforme a las leyes autonómicas. Al igual que el resto de los firmantes de ese nuevo manifiesto, Fernández Cubas fue ninguneada, menospreciada y reconvenida por su posición. El Foro Babel sería también, según la interpretación más generalizada, el germen de Ciudadanos, partido fundado por algunos de los que habían participado en la iniciativa de aquel manifiesto.

Fue el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el encargado de anunciar el nombre de la ganadora del premio. Urtasun es a la vez dirigente de los Comuns, la extrema izquierda catalana que con tanto entusiasmo apoya el incumplimiento de las sentencias sobre el 25% de español en la enseñanza obligatoria en Cataluña.

Las reseñas de Fernández Cubas hablan de sus tiempos de periodista, de sus viajes por África, de su renovación del género fantástico en España y de la calidad de sus cuentos, y pasan cuidadosamente por alto su militancia en la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña. En algunos casos será porque el "delito" ha prescrito y en otros, por todo lo contrario. El ángulo del horror, Parientes pobres del diablo, Lo que no se ve y Cosas que ya no existen son algunos de los títulos más celebrados de la autora.