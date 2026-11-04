PSC, Junts y ERC pactan retirar el monumento que Franco inauguró hace 60 años en Tortosa

El PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP han alcanzado un acuerdo para sacar adelante la nueva ley catalana de memoria democrática, una norma que obligará a retirar el monumento franquista de Tortosa y que contempla sanciones de hasta 150.000 euros por determinadas infracciones relacionadas con el franquismo. El texto establece un plazo máximo de un año desde su entrada en vigor para desmontar el monolito situado en pleno río Ebro, cuya retirada lleva años enfrentándose a distintos obstáculos judiciales.

La iniciativa, impulsada por socialistas, separatistas y formaciones de izquierda, pretende acabar con la presencia del que sigue siendo el mayor monumento franquista en pie de Cataluña. Sin embargo, su aprobación definitiva se ha retrasado después de que el PP catalán solicitara un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias sobre la adecuación de la norma a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.

La alcaldesa de Tortosa, Mar Lleixà (ERC), ha celebrado el acuerdo parlamentario, aunque ha reconocido que todavía existen incertidumbres sobre el futuro de la estructura, levantada durante la dictadura para conmemorar la batalla del Ebro.

"La valoración siempre es positiva cuando hablamos de retirar el monumento franquista, porque es una cuestión que se arrastra desde hace años; y cualquier paso que nos acerque a este objetivo es bueno", aseguró la dirigente republicana en unas declaraciones recogidas por El Periódico el pasado 14 de octubre.

Pese a su satisfacción, Lleixà ha evitado dar por hecho que la nueva legislación vaya a resolver definitivamente un conflicto que se remonta a 2021.

"Tenemos que esperar a ver qué pasa, porque ya ha habido muchos anuncios en este sentido y veremos qué acaba ocurriendo", advirtió durante la presentación de los actos conmemorativos del asedio de Tortosa de 1708.

Multas de hasta 150.000 euros

La nueva legislación catalana no se limita a establecer la retirada del monumento de Tortosa. El acuerdo alcanzado por las cinco formaciones también fija un plazo de dos años para eliminar el resto de simbología franquista que permanece en los espacios públicos de Cataluña.

Además, incorpora un régimen sancionador que contempla multas de entre 200 y 150.000 euros por infracciones relacionadas con el enaltecimiento del franquismo y los daños a espacios de memoria democrática.

Las infracciones leves podrán castigarse con sanciones de entre 200 y 2.000 euros, mientras que las graves oscilarán entre 2.001 y 10.000 euros. En los casos considerados muy graves, las multas podrán alcanzar los 150.000 euros.

La norma también prevé la creación de una comisión técnica de memoria histórica, de carácter extrajudicial, que tendrá entre sus funciones contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura.

El acuerdo parlamentario sufrió un contratiempo el pasado 20 de octubre, cuando el PP acudió al Consejo de Garantías Estatutarias para solicitar un dictamen sobre la constitucionalidad y el encaje estatutario de la iniciativa. Este trámite aplazó la votación definitiva de una ley que cuenta con el respaldo de una amplia mayoría de la Cámara catalana.

Una retirada que lleva años en los tribunales

El monumento de Tortosa lleva más de cinco años inmerso en una disputa judicial que ha impedido ejecutar su retirada. El procedimiento comenzó en 2021, cuando diferentes recursos contra las actuaciones necesarias para desmontarlo terminaron paralizando los trabajos.

Desde entonces, el futuro de la estructura ha quedado condicionado por sucesivas resoluciones judiciales y por las actuaciones de las administraciones implicadas.

El pasado mes de abril, el consejero de Justicia de la Generalidad, Ramon Espadaler, solicitó la retirada del recurso que mantenía paralizada la licencia de obras necesaria para desmontar el monumento.

Posteriormente, en mayo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Tarragona levantó las medidas cautelares que habían frenado el procedimiento, aunque la controversia judicial sobre su retirada no quedó completamente resuelta.

Ahora, el Gobierno catalán pretende utilizar la nueva ley de memoria democrática para establecer una obligación expresa de retirar el monolito en el plazo de un año.

"Confiamos en que el nuevo marco de la ley pueda aportar seguridad jurídica para retirar el monumento franquista de una vez por todas, respetando los procedimientos, evitando más retrasos y cerrando un episodio polémico", manifestó Lleixà.

La alcaldesa republicana, que ya había expresado públicamente su oposición a mantener la estructura, también descartó anteriormente la celebración de un segundo referéndum sobre su futuro.

Sesenta años en el río Ebro

El monumento fue inaugurado por Francisco Franco el 21 de junio de 1966 para conmemorar la batalla del Ebro, uno de los enfrentamientos más importantes de la Guerra Civil española.

Seis décadas después, la estructura continúa levantada en medio del río, convertida en objeto de una prolongada controversia política, patrimonial y judicial.

El Ayuntamiento de Tortosa pretende aprovechar su eventual desaparición para impulsar nuevas iniciativas vinculadas a la memoria democrática.

"Siempre hemos dicho que la prioridad era promover políticas de memoria democrática y recuperar la memoria de todas las víctimas", señaló Lleixà.

De momento, el futuro del monumento continúa condicionado por la tramitación parlamentaria de una ley con la que PSC, Junts, ERC, los Comunes y la CUP pretenden poner fin a su permanencia en el Ebro.