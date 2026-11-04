Un autobús queda completamente calcinado tras incendiarse frente a la estación de Mataró: "¡Bajad, bajad, bajad!"

Un autobús de la compañía Sagalés ha quedado completamente calcinado este miércoles por la mañana frente a la estación de Cercanías de Mataró (Barcelona). El incendio se ha declarado cuando el vehículo se encontraba detenido y en su interior viajaban cinco pasajeros y la conductora, que han conseguido abandonarlo antes de que las llamas se extendieran. No se han registrado heridos.

Según informa Capgròs, el vehículo estaba estacionado con el motor encendido, a la espera de iniciar su recorrido hacia Argentona. Las primeras informaciones apuntan a que se trataba de un autobús de la línea 553, que conecta ambas localidades.

Uno de los pasajeros ha relatado al citado medio cómo se desarrollaron los momentos previos al incendio. El testigo, que había subido al autobús en el barrio de Cerdanyola, ha explicado que la conductora comenzó a pedir a los ocupantes que abandonaran inmediatamente el vehículo: "La conductora ha dicho: bajad, bajad, bajad del autobús". Según su testimonio, todos salieron corriendo.

Los servicios de emergencias recibieron el aviso a las 8:57 horas y movilizaron cuatro dotaciones de los Bomberos de la Generalidad de Cataluña. Cuando los efectivos llegaron al lugar, el autobús ya se encontraba completamente envuelto en llamas, según ha explicado un portavoz del cuerpo a Capgròs.

Los bomberos utilizaron agua para combatir el incendio y posteriormente aplicaron espuma como medida preventiva ante la posibilidad de que se produjera una fuga de combustible. Sin embargo, el portavoz confirmó al medio local que "no ha habido fuga de gasóleo".

Aunque algunos testigos han señalado que las llamas podrían haberse originado en la parte posterior del autobús, donde se encuentra el motor, los Bomberos no han podido confirmar esta circunstancia. Por el momento, se desconocen las causas del incendio.

Crema completament un autobús a l'estació de Renfe de Mataró https://t.co/t3ADQTkYBs pic.twitter.com/JwCUy8BMMX — 3CatInfo (@3CatInfo) November 4, 2026

Cortes de tráfico junto a la estación

La intensidad del fuego también ha afectado a una palmera situada en las inmediaciones. La intervención ha obligado a cortar temporalmente la avenida del Maresme, a la altura de la plaza de Miquel Biada, y ha movilizado a efectivos de la Policía Local, los Mozos de Escuadra y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Según informa ElCaso.cat, la circulación ha podido restablecerse una vez finalizada la intervención de los servicios de emergencias.