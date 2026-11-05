Dimite una edil socialista investigada en el caso del exjefe de gabinete de Salvador Illa

Nueva dimisión en el marco de la investigación por supuestas adjudicaciones irregulares de dos contratos de limpieza y jardinería en la localidad barcelonesa de Esparraguera, de 22.000 habitantes. El caso, que investiga un juzgado de Martorell y que le ha costado el cargo al exjefe de gabinete de Salvador Illa , parte de un procedimiento sobre un presunto desvío de fondos públicos en la contratación de diferentes servicios municipales con la Fundación Privada para la Inclusión Laboral (FIL). Tras la renuncia de Rivas se ha producido la de la primera teniente de alcalde de la localidad, la también socialista Nativitat Sánchez.

En su escrito de renuncia, Sánchez manifiesta que toma esta decisión "con la voluntad de evitar que las investigaciones judiciales y las informaciones que se deriven puedan interferir en el trabajo del gobierno municipal y en el desarrollo de su actividad institucional".

Sánchez ha formado parte del consistorio desde el inicio del presente mandato y hasta ahora ha sido titular de las concejalías de Urbanismo, Transformación Urbana, Equipamientos y Organización y Personas. También ejercía como coordinadora del Área de Territorio y Sostenibilidad y primera teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Esparraguera.

En el pasado también formó parte de la mesa de contratación que adjudicó contratos entre 2022 y 2024 por un monto total de cinco millones de euros a la fundación FIL, de la que era patrono Rivas junto a otros alcaldes de la comarca del Bajo Llobregat.

En el mismo comunicado en el que se anuncia la dimisión, el Ayuntamiento dice reconocer "la gravedad de los hechos que se investigan y manifiesta su respeto al desarrollo del procedimiento judicial y al principio de presunción de inocencia de todas las personas afectadas . El consistorio es consciente de la preocupación que las informaciones publicadas sobre los hechos investigados pueden generar entre la ciudadanía y, por este motivo, reafirma su compromiso con la legalidad, transparencia e integridad en la gestión de los recursos públicos".

Además, el consistorio, en manos de los socialistas, señala que "ante las informaciones publicadas sobre las diligencias judiciales, considera necesario actuar con prudencia y responsabilidad institucional, evitando realizar valoraciones sobre conversaciones o actuaciones individuales recogidas en los medios de comunicación, dado que su interpretación requiere conocer el conjunto de las circunstancias y los elementos de juicio que permitan contextualizarlas adecuadamente".

Apoyo del PSC

Eduard Rivas fue objeto de encendidos elogios por parte de Salvador Illa en la última sesión de control del Parlamento catalán. Nativitat Sánchez, por su parte, ha sido defendida por el PSC de la localidad, que en su cuenta de Instagram señala que "la Nati ha sido siempre una servidora pública ejemplar y ha trabajado para nuestra villa con honradez, responsabilidad y vocación de servicio". En la nota se hace extensivo el apoyo al exalcalde y estrecho colaborador de Illa.

Los socialistas de Esparraguera consideran que tanto Rivas como Sánchez han dejado sus cargos para no perjudicar al partido y que son totalmente inocentes. No así los directivos de la fundación, a los que se señala en estos términos: "Exigimos que la justicia actúe con celeridad y contundencia para aclarar los hechos y depurar todas las responsabilidades que correspondan por los presuntos delitos cometidos por antiguos directivos de la FIL. Es imprescindible que la investigación se centre en el esclarecimiento de los hechos y en las posibles responsabilidades de los que los habrían protagonizado y que no sean precisamente nuestros compañeros quienes acaben asumiendo en términos personales y políticos las consecuencias de unos hechos que todavía se tienen que demostrar".

Entre el material del sumario destacan los mensajes del entonces alcalde Rivas al gerente de la fundación. En uno de ellos, Rivas decía: "Hemos escrito las bases —del concurso— pensando en vosotros". El gerente, ya despedido, señalaba en otro de esos mensajes que "Eduard —en alusión al entonces alcalde Rivas— se está dejando la piel para adjudicarnos la limpieza".

La defensa de Rivas alega que esos textos están sacados de contexto y que su patrocinado no se ha lucrado con las adjudicaciones ni recibido ninguna clase de contraprestación.