El Ayuntamiento socialista de Barcelona se jacta de sancionar a un guardia urbano por hablar español

Nuevo "éxito" de la política de mano dura de las administraciones socialistas catalanas en la aplicación de los estrictos reglamentos lingüísticos de la Generalidad y los ayuntamientos. El Ayuntamiento de Barcelona, que preside el socialista Jaume Collboni, ha informado de que ha sancionado con 24 días de suspensión de empleo y sueldo a un agente de la Guardia Urbana que se dirigió a una mujer en el idioma español mientras ella le requería que lo hiciera en catalán.

La mujer se enfrentó con el agente porque este se dirigió a ella en español para imponerle una multa. Ante la insistencia de la mujer para que cambiara de idioma y hablara en catalán, el policía replicó que "es muy de fascistas obligar a la gente a hablar en lo que no quiere". La ciudadana le dijo al agente que su sueldo procedía de sus impuestos y que estaba grabando el altercado, a lo que el policía contestó: "Grabe usted lo que quiera".

Plataforma per la Llengua, la entidad de comisarios lingüísticos voluntarios que se dedica a las delaciones, se ha felicitado por la sanción al agente y ha difundido a través de sus redes sociales la tensa conversación. Además, ha mostrado su satisfacción por la actitud del Ayuntamiento en contra del uso del español.

La denuncia de la mujer fue canalizada por la organización ultraseparatista subvencionada por las administraciones para que se encargue de señalar a profesionales y negocios que no se ciñan a las severas normas sobre la utilización del catalán y la exclusión del español. Hasta ahora, sus víctimas propiciatorias preferidas eran los profesionales sanitarios y los negocios de hostelería.

La Guardia Urbana dispone de una sección denominada Unidad de Deontología y Asuntos Internos (UDAI) que a la vista de la grabación aportada por la plataforma consideró que el agente había dispensado un trato "inadecuado" a la mujer. El Ayuntamiento reprocha además al agente "actitudes y expresiones incompatibles con los estándares de respeto, corrección y profesionalidad exigibles a los miembros del cuerpo".

"Siempre en catalán"

Al tiempo, fuentes municipales han detallado que la Jefatura de la Guardia Urbana ha recordado a los agentes que la primera interacción verbal con los ciudadanos debe realizarse en catalán "de acuerdo con los criterios municipales de proximidad y calidad del servicio público" y a modo de "garantía de los derechos lingüísticos de la ciudadanía".

Aconseguim que se sancioni un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona amb 24 dies de suspensió de sou i feina per negar-se a atendre una ciutadana en català. 👮🏼 💥 Ara, fem públics els fets. Demanar ser atès en català és un dret: fem-nos respectar!https://t.co/u3am1dh2UM pic.twitter.com/7GNyXqntCc — Plataforma per la Llengua (@llenguacat) November 5, 2026

Por su parte, Plataforma per la Llengua muestra en un comunicado su satisfacción y sintonía con las autoridades municipales socialistas y afirma: "Esta resolución demuestra que las discriminaciones lingüísticas por parte de los cuerpos policiales no son una percepción subjetiva ni una cuestión menor. Cuando una ciudadana reclama ejercer su derecho a ser atendida en catalán por un servidor público, la administración tiene la obligación de garantizarlo".

Los ultras del catalán también señalan que pedirán la retirada de la multa por el comportamiento del agente.