Los Mossos detienen a los atracadores de la madre de García Albiol, de 89 años

El alcalde de Badalona y candidato del PP en las generales por la provincia de Badalona, Xavier García Albiol, ha felicitado a los Mossos d'Esquadra por la detención de los delincuentes que días atrás asaltaron y robaron a su anciana madre, de 89 años.

Según explica el propio García Albiol en su cuenta de Instagram, la señora, que vive sola y camina con muletas, fue asaltada por los delincuentes cuando acababa de sacar dinero en un cajero automático, en lo que constituye una práctica muy extendida en entornos comerciales. Los ladrones se apostan cerca de un cajero y seleccionan a sus víctimas en función de su capacidad o más bien incapacidad de defenderse.

En el caso de la madre del político popular, los delincuentes la engañaron con la argucia de la falsa mancha y así lograron arrebatarle el dinero. Gracias a las cámaras de videovigilancia de la zona donde se produjeron los hechos, los agentes pudieron identificar y detener a los autores del robo.

García Albiol señala en su intervención en Instagram que "estos delincuentes han tenido mucha suerte de que los hayan detenido los Mossos, porque si en ese momento yo hubiera pasado por allí, no habría actuado como alcalde, sino como hijo".

Tras felicitar a los Mossos, García Albiol señala que "este hecho pone en evidencia otras cuestiones. La primera, estas dos personas eran extranjeros. Ahora que los han detenido, en un país normal, en un país con unas leyes como corresponde, cosa que Pedro Sánchez se ha negado a cambiar, esas personas serían juzgadas y expulsadas a su país porque se tiene que ser muy miserable para atracar a una mujer o a una persona mayor, de ochenta y nueve años. Y por eso es tan importante que esas leyes que Pedro Sánchez se ha negado a cambiar y permiten que entren por una puerta y salgan por otra se cambien y que el que comete ese tipo de fechorías, esa gentuza sea expulsada. Si es español, a prisión, y si es extranjero, expulsado a su país".

El dirigente popular señala que "es necesario un cambio de leyes que permita actuar con contundencia contra gentuza como esta. A partir del 29 de noviembre, lo haremos posible".