Nuevo caos en el AVE Madrid-Barcelona: retrasos por un "pequeño" bache en la vía

La línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona vuelve a sumar otra jornada de incidencias por un problema en la infraestructura. Los usuarios de una de las lineas ferroviaria más transitada de España han vuelto a sufrir retrasos de unos 20 minutos de media en los trenes que conectan la capital con la Ciudad Condal. El motivo de este nuevo retraso para los viajeros es la detección de un "pequeño" bache en la infraestructura, concretamente en el tramo comprendido entre las localidades de Medinaceli (Soria) y Ariza (Zaragoza).

La anomalía de la vía obligó al gestor público de las infraestructuras, Adif, a actuar de inmediato para decretar una limitación temporal de la velocidad de paso de todos los convoyes por ese punto para garantizar la seguridad. Fuentes del gestor informaron de que la alerta se recibió en torno a las ocho de la mañana de este jueves, momento en el que se movilizó a las brigadas de mantenimiento para intentar reparar el desperfecto "a la mayor brevedad posible". Hace a penas una hora han informado de que la "incidencia está solucionada y la circulación tiende a normalizarse de manera gradual".

⚠️ Se están registrando retrasos en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona por una incidencia en la infraestructura entre Medinaceli y Ariza.

👩‍🔧 Se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible. — INFOAdif (@InfoAdif) November 5, 2026

Segundo incidente consecutivo en 24 horas

Este nuevo episodio supone el segundo incidente consecutivo para la arteria ferroviaria más transitada de España. La jornada del miércoles ya estuvo marcada por el caos operativo provocado por uno de los sucesos más habituales durante este último año, el robo de cable de cobre de la infraestructura entre Gualba y Plasencia de Jalón (Zaragoza), que paralizó y demoró decenas de trenes durante toda la mañana.

A la sustracción del cableado y al bache de este jueves se suma el recuerdo del grave incidente sufrido hace menos de un mes, cuando el incendio en la cabina trasera de un tren AVE obligado a redirigir el tráfico y reorganizar frecuencias con trenes en doble composición tras provocar severos daños en la infraestructura.

A la sustracción de cableado y al bache de este jueves se suma también la incidencia registrada hace menos de un mes, cuando un incendio en la cabina trasera de un AVE que cubría el trayecto Madrid-Figueras obligó a reorganizar los horarios, habilitar trenes en doble composición para mantener las plazas y retirar el vehículo dañado.

Con este nuevo episodio, la línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona acumula en pocas semanas tres incidencias (fallos en la infraestructura, robos de cable y averías mecánicas) que han vuelto a provocar demoras generalizadas en el servicio gestionado por Adif y Renfe.