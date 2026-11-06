Nuevo caos en Rodalies: un incendio en un tren corta la línea R4 en Barcelona

La circulación de la línea R4 de Rodalies permanece interrumpida este viernes entre Martorell Central y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) debido al incendio declarado en la locomotora de un tren de mercancías. El convoy afectado no transportaba materiales peligrosos y, por el momento, no se han registrado heridos.

Los Bomberos de la Generalidad recibieron el aviso del incidente a las 14:08 horas y movilizaron cinco dotaciones para intervenir en el incendio. Protección Civil ha activado la prealerta del plan Ferrocat ante esta incidencia.

La interrupción del servicio ha obligado a organizar alternativas de transporte para los viajeros. Rodalies mantiene dos trenes por hora y sentido entre Manresa y Martorell, mientras se gestiona un servicio alternativo por carretera para cubrir el tramo afectado.

Además, se ha habilitado un servicio lanzadera de tren entre Sant Vicenç de Calders y Sant Sadurní d'Anoia. El convoy de mercancías en el que se originó el fuego no está operado por Renfe.

La incidencia se produce en una jornada marcada por las afectaciones en la red de Rodalies. Otras líneas, como la R2 Sud y la R1, también registran retrasos que pueden alcanzar los 60 minutos. En total, se han comunicado problemas en 15 de las 19 líneas del servicio ferroviario durante la tarde de este viernes.