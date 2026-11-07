Los Mossos d'Esquadra han detenido en distintos puntos de Barcelona a 48 hombres y dos mujeres por pertenecer a una presunta red criminal que gestionaba la entrada irregular de inmigrantes en España. Les habría reportado unas ganancias de más de 3,2 millones de euros.

Es la mayor investigación de los Mossos en inmigración irregular, según informó el cuerpo este sábado en un comunicado.

La red criminal, presuntamente, regularizaba de manera administrativa a las personas que ya habían llegado a España, mediante contrataciones laborales fraudulentas.

Captaban a paquistaníes interesados en autorizaciones de residencia y trabajo en España y simulaban relaciones laborales para facilitar la entrada o la regularización administrativa.

Detenidos

Los detenidos son siete presuntos miembros de la organización criminal, de los que tres ya han ingresado en la cárcel, y 43 empresarios supuestamente relacionados con las tramitaciones fraudulentas.

Según la investigación, que se ha desarrollado de marzo de 2022 a julio de 2023, se tramitaron 224 expedientes de contratación en origen (108 con resolución favorable, con las que se calcula que la organización pudo obtener más de 3,2 millones de euros). Según las pesquisas, las víctimas pagaban hasta 30.000 euros por la documentación y el contrato de trabajo.

La mayoría de las detenciones se han producido en Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramanet y San Adrián de Besós, además de Sabadell, Tarrasa, Vic, San Baudilio de Llobregat y San Vicente dels Horts.

Cargos

A los presuntos miembros de la organización se les atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental, y a los empresarios se les atribuyen presuntos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental.

La investigación sigue abierta, no se descartan más detenciones y la tutelan la plaza 27 sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona y la Fiscalía de Tráfico de Personas y Extranjería de Barcelona.