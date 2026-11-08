Los okupas lanzan material pirotécnico contra los Mossos para impedir el desalojo de un edificio en Manresa

El desalojo de un edificio ocupado en Manresa ha terminado durante este domingo con momentos de tensión y lanzamiento de material pirotécnico contra los Mossos d'Esquadra. Según ha informado la propia policía catalana, varias de las personas concentradas en el exterior del inmueble arrojaron artefactos incendiarios explosivos contra los agentes e intentaron sobrepasar en varias ocasiones el cordón policial. Los efectivos tuvieron que utilizar puntualmente sus defensas para contenerlas.

ÚLTIMA HORA | Els Mossos desallotgen el bloc 10 de la Sareb, que la PAHC Bages va ocupar ahir. Una quarantena de persones resisteixen dins l'edifici, assegudes a terra, i hi ha famílies amb quinze menors. 🔗 https://t.co/xEzL41xKcl pic.twitter.com/8ume8GBCYO — Directa (@La_Directa) November 8, 2026

El operativo comenzó alrededor de las ocho de la mañana en un bloque de viviendas de la calle Fra Jacint Coma i Galí, en el barrio de la Font dels Capellans. El inmueble, propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), estaba ocupado desde este sábado por la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) del Bages.

La plataforma justificó la ocupación alegando que el edificio de la Sareb llevaba más de diez años vacío. Su intención era alojar allí a cinco familias que habían sido desahuciadas en los últimos meses y que, según la organización, se encontraban en alojamientos provisionales y corrían el riesgo de quedarse en la calle.

La PAHC Bages inaugura el Bloc 10 a Manresa ❤️‍🔥 Ampliem el parc públic d'habitatge de l ciutat i alliberem un bloc més de la SAREB que portava anys buit! pic.twitter.com/m5Wlw58caS — Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (@coshac_sindicat) November 7, 2026

Según la información de 3CatInfo, los Mossos desplegaron ocho furgonetas de orden público y cortaron la calle. Los agentes tuvieron que derribar con mazas el muro de ladrillo que tapiaba la entrada del edificio para acceder al interior. Antes de intervenir, los equipos de mediación intentaron convencer a los ocupantes para que abandonaran voluntariamente el inmueble, pero estos se negaron.

Els Mossos desallotgen l'edifici ocupat per la PAHC a Manresa, propietat de la Sareb. Els agents intenten treure els activistes concentrats a l'interior de l'edifici, que anava destinat a 5 famílies desnonades https://t.co/6mSmGUvNr6 pic.twitter.com/Y64luv1qYG — 3CatInfo (@3CatInfo) November 8, 2026

La actuación provocó momentos de tensión con una treintena de personas concentradas frente al bloque para intentar impedir el desalojo. Los Mossos aseguran que algunos de los presentes lanzaron material pirotécnico contra los policías y trataron de rebasar el cordón de seguridad en varias ocasiones.