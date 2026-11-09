Puigdemont y Rufián atrapados en sus cuerpos

Puigdemont nunca defrauda. Ahí va su última deposición: "Yo lo que quiero es dejar de ser español. No me he sentido nunca representado ni identificado con la nacionalidad española. No lo digo como un acto de rechazo o de menosprecio. Es que es una cosa ajena a mí. No me representa. Como quien se siente una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre". Lo ha dicho en una entrevista para el periódico El Punt Avui.

Es imposible saber hasta qué punto Puigdemont es consciente de lo ofendidas que se pueden sentir las personas trans por un comentario tan inapropiado. Muchas de ellas pensarán que el expresidente de la Generalidad no tiene derecho a frivolizar con la transexualidad y que no es lo mismo el —por así decir— tema de la identidad de género que las delirantes, frívolas y mentecatas cogitaciones del político catalán sobre su identidad nacional.

El todavía vecino de Waterloo intenta explicarse manifestando que se siente catalán pero que está atrapado en el cuerpo de un español al que se le impone una nacionalidad de la que no se puede dar de baja, lo cual es absolutamente falso, como casi todo lo que procede de un hombre tan profundamente errado y desorientado. Pero él lo siente así y como lo siente, lo dice.

Quiere dejar de ser español y no puede. Mentira. ¿No será que no quiere? En la mayoría de los países democráticos nuestro hombre se estaría pudriendo en una celda, condenado a cadena perpetua por un delito de alta traición. Pero esto es España, sol y playa y una inaudita tolerancia con los delitos contra los españoles por el hecho de ser españoles.

Pobre Puigdemont, ese español tan consciente de su españolidad como de que le gustaría no ser español. Y encima llega otro que tal baila, Gabriel Rufián, a decirle que deje de avergonzar a los catalanes con semejantes tonterías. Rufián, un león atrapado en el cuerpo de una comadreja que viene de declarar que está viviendo en primera persona la presión estética que sufren las mujeres por las críticas a su ropa. En concreto, las críticas a unos bombachos que llevaba en un mitin con Irene Montero.

Puigdemont y Rufián, el yin y el yang del independentismo, más falsos que un duro de madera, de lo peor de lo peor de la política catalana de las Colau y los Junqueras. Un tarambana metido en un maletero y un fraude embutido en un torrezno. Nos tomamos en serio cualquier cosa.