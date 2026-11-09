Puigdemont se siente un catalán atrapado en el cuerpo de un español y se equipara con las personas trans

El expresidente catalán que proclamó la república de los ocho segundos se confiesa. Desde lo más hondo de su ser afirma: "Yo lo que quiero es dejar de ser español". Y añade: "No me he sentido nunca representado por ni identificado con la nacionalidad española. No lo digo como un acto de rechazo o de menosprecio, es que es una cosa ajena a mí, no me representa", ha declarado el también líder nominal de Junts per Catalunya en una entrevista para el diario de orientación independentista El Punt-Avui.

La vehemencia con la que Puigdemont da cuenta de su deseo de dejar de ser español podría interpretarse como la aceptación de su identidad nacional, cultural, política, administrativa, etcétera, etcétera. Puigdemont sería un español que quiere dejar de serlo cuando hasta el presente toda la retórica separatista se basa en que los catalanes nunca han sido españoles. Pero el asunto se complica aún más cuando el dirigente catalanista pone este ejemplo para definir su estado en relación con la nacionalidad: "Como quien se siente una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Y todo el mundo reconoce que la violencia de identidad se debe resolver". Así que Puigdemont, según sus propias palabras, sería un español que quiere dejar de serlo, un catalán atrapado en el cuerpo y en la mente de un español cuyo país le obliga a serlo porque no acaba ahí la cosa.

España, como la Iglesia y Google

La confesión de Puigdemont sigue: "A mí me violenta tener la nacionalidad española. Es hostil, una agresión que siento, y debería tener el derecho de darme de baja de España. Si me puedo dar de baja de Telefónica, de Google, de La Caixa o de la Iglesia católica, incluso de condición sexual, ¿por qué cuesta tanto cambiar un papel? ¿Por qué eso me debe llevar a la prisión? Es una reflexión que hace muchos años que me hago".

Se nota que Puigdemont lleva tiempo pensando en su conflicto personal de identidad, circunstancia particular que hizo extensiva a todos los ciudadanos de Cataluña cuando perpetró el golpe de Estado. Que un notable número de ciudadanos no se considere como él, un español que quiere ser catalán, no fue óbice para que Puigdemont encabezara la asonada y decidiera por todos.

Según Puigdemont, todo esto es fruto de una "confusión perversa entre derechos de ciudadanía e identidad nacional". Y añade: "Esta mezcla interesada, muy francesa, de una patria, una lengua, una cultura y una bandera y si no lo tienes eres un mal ciudadano y tienes menos derechos no se puede aceptar. Puedo ser perfectamente ciudadano del Estado español sin tener que sentirme nacionalmente español, y eso ahora no pasa. Todo lleva a tener que sentir la identidad española para no sentirte discriminado".

No volverá en campaña

En cuanto a su regreso, Puigdemont ha señalado que lo anunciará cuando el Tribunal Supremo declare oficialmente extinguida su causa en aplicación de la amnistía y que, en cualquier caso, no será antes del 29N porque pretende regresar como presidente de la Generalidad y no "sólo" como presidente de Junts. En cuanto a su futuro político, ha señalado que hablará de ello cuando pueda tomar la palabra en el parlamento catalán (es en teoría el jefe de la oposición, aunque no ejerce). Ha asegurado que podría volverse a presentar a la presidencia de la Generalidad y que también podría optar a la alcaldía de su localidad familiar, Amer, o al retiro.