Rufián se ausenta de su segundo debate: ¿fatiga o problemas de agenda?

Primera bronca electoral de Gabriel Rufián, el candidato de ERC y también de Podemos en Cataluña. Este lunes había confirmado su presencia en un debate organizado por Pimec, la patronal de la pequeña y mediana empresa de Cataluña, pero a las siete de la mañana dicha entidad ha recibido un mensaje en el que se les advertía que Rufián no participaría en el debate por estar "indispuesto" y "exhausto".

Según explica la propia organización empresarial, ERC ha planteado enviar a otro representante, pero el encuentro era entre primeros espadas de las candidaturas por Barcelona por lo que la silla de Rufián ha quedado vacía. En el debate han participado Jordi Hereu, ministro de Industria y número uno de los socialistas por la capital catalana; Xavier García Albiol, alcalde de Badalona y cabeza de cartel del PP de Barcelona; Míriam Nogueras, candidata de Junts por Barcelona, Juan José Aizcorbe, el candidato de Vox, y Ernest Urtasun, ministro de Cultura y segundo de Colau en la candidatura de los Comuns.

Tras el celebrado este domingo en el canal catalán de TVE, este de la patronal de la pequeña y mediana empresa era el segundo debate programado con los mismos contendientes. Pero Rufián, según la versión empresarial, se ha escudado en un indeterminado malestar físico para no acudir. Una vez ha trascendido el hecho a través de un mensaje en X de la patronal, Rufián ha salido al paso afirmando que esa versión era falsa, que él se encuentra "perfectamente", que si no ha asistido era por "problemas de agenda" y que Pimec ha admitido que participara Urtasun (al igual que el domingo en TVE para Cataluña), número dos de la candidatura de Colau, pero que no ha querido hacer lo mismo con ERC.

De ser cierta la versión de Pimec que niega Rufián con tanta vehemencia, el candidato republicano habría comenzado a dar muestras de fatiga cuando ni siquiera ha comenzado la campaña electoral, que se abre oficialmente este viernes.