Caos en Rodalies por la huelga de maquinistas: suspendido el 60% de los servicios mínimos a primera hora

La huelga convocada este martes por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha provocado importantes alteraciones en Rodalies desde primera hora de la mañana. Según han informado fuentes de Renfe a EFE, a las 6:30 horas se había cancelado el 60% de los trenes programados dentro de los servicios mínimos establecidos para esta jornada.

La situación ya había comenzado a complicarse a las 6:00 horas, cuando, de los 25 trenes que debían ponerse en marcha para garantizar los servicios mínimos, 14 no habían salido, según los datos facilitados por la operadora a la agencia EFE.

Renfe ha reconocido que "los trenes no están prestando el servicio programado" y ha recomendado a los usuarios que recurran a "medios de transporte alternativos", según recoge EFE. La compañía ha atribuido las incidencias al incumplimiento de los servicios mínimos establecidos para la jornada de huelga.

Incumplimiento de los mínimos

La Generalidad había establecido para este martes unos servicios mínimos del 66% durante las horas punta, comprendidas entre las 6:00 y las 9:30 horas y entre las 17:00 y las 20:30 horas. Durante el resto de la jornada, el porcentaje se reduce al 33%.

Estas condiciones figuran en la resolución publicada por el Gobierno catalán el pasado 6 de noviembre, que regula el funcionamiento de los servicios de Rodalies y Regionales durante las movilizaciones convocadas por Semaf.

El conflicto por la seguridad

Los paros responden a las reclamaciones de Semaf para que se cumplan los compromisos adquiridos con el Ministerio de Transportes, Renfe y Adif en materia de seguridad ferroviaria.

Según la información difundida por la Generalidad sobre la convocatoria, el sindicato denuncia que los grupos de trabajo constituidos para desarrollar nuevas normativas de seguridad, protocolos de emergencia y procedimientos operativos permanecen paralizados desde abril.

La organización sostiene que los acuerdos alcanzados en febrero no se han traducido en avances y reclama que se reanuden las negociaciones.

El conflicto ha continuado pese a las reuniones mantenidas con el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, que ha asumido provisionalmente la cartera de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente.

Según informa EFE, Semaf decidió el pasado viernes mantener las movilizaciones después de celebrar un segundo encuentro con Cuerpo. El sindicato exige medidas para acometer un cambio estructural en la seguridad ferroviaria.

Nuevos paros esta semana

La huelga de este martes, que comenzó a las 00:01 horas y está prevista hasta las 23:59 horas, es la primera de las dos jornadas convocadas por Semaf esta semana en el grupo Renfe.

La segunda tendrá lugar el jueves 12 de noviembre, aunque en esta ocasión los paros serán parciales y se desarrollarán en tres franjas: de 6:20 a 9:20 horas, de 14:20 a 17:20 horas y de 21:20 a 23:20 horas, según informa EFE.

Entre ambas convocatorias se celebrará la huelga general del miércoles 11 de noviembre, que también afectará al transporte ferroviario. Según la resolución publicada por la Generalidad, se han fijado unos servicios mínimos del 25% en las horas punta, entre las 6:30 y las 9:30 horas y entre las 16:30 y las 21:00 horas. Durante el resto del día no habrá servicio de Rodalies.

Además, el conflicto ferroviario tendrá continuidad el próximo 17 de noviembre. Según informa RTVE, varias organizaciones sindicales han convocado una nueva jornada de huelga que afectará a ocho operadoras ferroviarias. Semaf también se ha sumado a las movilizaciones, que se extenderán a trabajadores de Renfe y Adif.