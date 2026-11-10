Illa exige que se castigue a los maquinistas de Renfe por ir a la huelga

Antes del accidente de Gelida (Barcelona) en el que murió un maquinista en prácticas de 28 años, la situación del sistema ferroviario en Cataluña se podía definir como catastrófica. La red de cercanías, llamada Rodalies en la región, fallaba más que una escopeta de feria, los retrasos eran crónicos y el servicio en términos generales, lamentable. Se juntaba el robo de cobre, con la falta de mantenimiento y un estado deplorable de la infraestructura ferroviaria y de la mayoría de las instalaciones. A eso había que añadir, además, la inseguridad generalizada en trenes y estaciones, escenarios de robos y otros delitos.

Después del accidente, la catástrofe adquirió una dimensión fuera de registro. Un muro de contención de la AP-7 cayó sobre la cabina del maquinista con un fatal desenlace. El accidente daba cuenta de la falta de mantenimiento en infraestructuras tan básicas como las carreteras y las vías del tren. Desde 2010, la Generalidad es responsable de la regulación, la planificación y la coordinación de los servicios de Cercanías (Rodalies) en el área metropolitana de Barcelona y de los trenes regionales en Cataluña. Y tras el traspaso pactado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC, la Generalitat tiene el 49'9% del capital de la empresa mixta formada con Renfe, que posee el 50,1%. Sin embargo, la mayoría en el consejo de administración es de la Generalidad, con cinco miembros frente a cuatro de Renfe.

Es decir, que Gobierno y Generalidad se reparten las responsabilidades y son coautores del desastre, que este martes ha alcanzado proporciones épicas. El primer día de huelga del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) se ha saldado con la suspensión de más de la mitad de los trenes que debían circular según el decreto de servicios mínimos y con la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, además de portavoz del Govern, Sílvia Paneque, recomendando a los usuarios que se buscaran la vida por otros medios.

Según la Generalidad, de los 143 maquinistas convocados para los servicios mínimos sólo se han presentado 70, lo que ha obligado a cancelar trenes y ha aumentado los retrasos. El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, está en conflicto abierto con los sindicatos ferroviarios por lo que su portavoz, la antedicha Paneque, que también es la responsable de Rodalies, ha pedido a Renfe que abra una investigación, expedientes y que depure responsabilidades entre quienes no han acudido a trabajar. Los maquinistas tienen un plazo de tres días para justificar su ausencia.

Se da la circunstancia de que los maquinistas de toda Cataluña tienen que fichar en la estación de Sants de Barcelona para iniciar su jornada laboral aunque conduzcan trenes con punto de partida en Ripoll, Mataró, Manresa y otras localidades. Semejante procedimiento obliga a los maquinistas a desplazarse hasta Sants y después volver a la localidad desde la que inicia el servicio el tren que tiene asignado.

Hasta hace unas semanas, el procedimiento había decaído, pero la dirección de Renfe lo ha vuelto a imponer ante el recrudecimiento del conflicto con los maquinistas.

Líneas inseguras

Según los trabajadores, se ha bajado la guardia y ya no se cumplen los protocolos de seguridad establecidos tras el accidente de Gelida. Y las obras de mejora son parches que no solucionan los años en los que no se ha mantenido la infraestructura, con tramos de litoral que discurren a escasos metros del mar y otros en zonas de media montaña con vegetación que acostumbra a caer sobre las vías al más mínimo contratiempo meteorológico.

Los usuarios no se acostumbran al maltrato. Se dan por descontado los retrasos, pero no tanto las cancelaciones que dejan colgados a miles de trabajadores que dependen del tren para acudir a sus puestos. Este martes ha sido caótico. Lo mismo se espera para mañana, huelga general, y otro tanto para el jueves, tercero de los cuatro días de huelga convocados por Semaf. El siguiente será el próximo martes.

Autocares atestados

La Generalidad no da más de sí. Presume de poner autobuses para cubrir por carretera tramos y líneas fuera de servicio. Este martes ha movilizado unos ochenta autocares. Como consecuencia de la crisis del sistema ferroviario cada vez son más los usuarios que abandonan el tren y se pasan a los autobuses. Eso ha provocado una alarmante sobreocupación de los vehículos, con gente de pie en trayectos interurbanos por vías rápidas. En el último accidente de autocar en Cataluña, el de Fogars de Monclús, en el Montseny, la mayor parte de los heridos viajaba de pie. En los trayectos entre Manresa y Barcelona es una escena habitual, igual que entre Mataró y la capital catalana.

La respuesta de la Generalidad es que la legislación europea permite que se viaje de pie en autocares de línea. Los cálculos de la propia administración indican que para evitar esa práctica se necesitaría poner en circulación ochocientos autocares más y contratar a mil conductores. De momento, la Generalidad dice que las empresas concesionarias están aumentando las frecuencias para tratar de paliar la situación.