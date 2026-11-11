El Vaticano entrega el arzobispado de Barcelona al separatismo y nombra a un amigo de Puigdemont

Octavi Vilà, el nuevo arzobispo de Barcelona, cumple a la perfección con los estrictos requisitos del nacionalismo para ejercer el cargo. No sólo es catalán y habla catalán, sino que también es un catalanista/independentista convencido y sin fisuras, una de las figuras de la Iglesia en Cataluña más identificadas con el procés y con el simulacro de referéndum del 1 de octubre de 2017.

Vilà será el sustituto de Juan José Omella, un arzobispo con más sombras que luces, entre las cuales la visita del papa León XIV y una cierta equidistancia durante el golpe de Estado que sacó a Carles Puigdemont de sus casillas. Durante la etapa de Omella se ha confirmado que las parroquias dirigidas por sacerdotes no nacionalistas muestran una mayor viveza y actividad que las que están en manos de los clérigos que dieron su apoyo a la asonada separatista.

A pesar de eso, el Vaticano ha decidido reafirmar en el poder al sector nacionalista de la Iglesia en Cataluña. Vilà es conocido no sólo por sus ideas independentistas sino también por su amistad con el expresidente de la Generalidad Carles Puigdemont. Siendo abad de Poblet, firmó todos y cada uno de los manifiestos eclesiales a favor de la independencia y de la celebración de un referéndum de autodeterminación.

Carrera meteórica

También es destacable su meteórica carrera eclesial, puesto que Vilà, de 65 años, fue ordenado sacerdote en mayo de 2015, con 53 años. En diciembre de ese mismo año era designado abad de Poblet y en febrero de 2024, obispo de Gerona.

Un hermano juez del nuevo arzobispo de Barcelona fue quien instruyó la causa contra el director del diario La Razón, Francisco Marhuenda, por haber publicado los nombres de unos jueces catalanes que habían suscrito un manifiesto a favor del llamado "derecho a decidir". También instruyó un proceso contra el medio religioso no nacionalista Germinans Germinabit.

Esa web de información religiosa se refirió al obispo Vilà en estos términos cuando su nombre comenzó a sonar para suceder a Omella: "Con tan solo nueve años de sacerdocio y con el pobre bagaje de haber dirigido una comunidad monástica de apenas una veintena de religiosos, fue designado obispo de Gerona. Resultó ciertamente llamativo que una trayectoria eclesiástica tan breve, sin experiencia pastoral significativa y con el único mérito de haber gobernado una abadía rica en historia, pero raquítica en vocaciones, bastara para auparlo directamente a una de las sedes episcopales de Cataluña".



Volviendo al juez Vilà, otra de sus actuaciones consistió en archivar las denuncias contra los Mossos por haber espiado durante el proceso a periodistas, políticos y empresarios contrarios a la independencia de Cataluña. El material sobre esos seguimientos y los análisis policiales sobre sus actividades fueron recuperados por la Policía Nacional cuando los Mossos estaban a punto de incinerarlo en un vertedero industrial. La operación estuvo marcada por la tensión, con agentes de ambos cuerpos arma en mano mientras esperaban una orden judicial de la Audiencia Nacional.