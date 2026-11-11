Matonismo sindical en Barcelona: piquetes encapuchados cierran comercios y amenazan a los ciudadanos

La huelga ha fracasado también en Cataluña, la zona de España donde según los propios sindicatos ha tenido más apoyo. Los piquetes han cortado un centenar de carreteras, entre ellas los principales accesos a Barcelona y a los polígonos industriales. Han gozado durante toda la jornada de una impunidad absoluta en sus maniobras para boicotear la movilidad e impedir el acceso de los trabajadores a sus puestos. Además y desde primera hora de la mañana se han organizado en patrullas que han forzado el cierre de comercios y cafeterías, han amenazado a propietarios, dependientes y clientes, han destrozado algunos escaparates, han quemado contenedores y han tratado por todos los medios de alterar la jornada y exhibir músculo callejero. Encapuchados y con banderas sindicales y separatistas, los piquetes se han paseado por Barcelona en algunos casos escoltados por los Mossos d'Esquadra, que según la líder de Alianza Catalana, Sílvia Orriols, tenían "órdenes políticas para potenciar la huelga".

Servicios mínimos ridículos

La movilidad ha sido el talón de Aquiles catalán. Los servicios mínimos decretados por la Consejería de Empresa y Trabajo de la Generalidad han sido ridículos. Tan sólo un 25% de trenes, metros y autobuses en las dos franjas de hora punta de mañana y tarde. El resto del día, sin servicio. Cabe decir que ni siquiera esos servicios mínimos se han cumplido. Semejantes condiciones han favorecido los intereses sindicales pero ni aun así han logrado paralizar el tejido productivo. Según datos de la propia Generalidad, el consumo eléctrico se ha reducido un 15% y menos del 12% de sus funcionarios han secundado la huelga. Los datos contrastan con los ofrecidos por la principal patronal catalana, Foment del Treball, que ha cifrado la caída de consumo eléctrico en un 4% y el seguimiento de la huelga, en el 7%. Las universidades han cerrado, lo que ha permitido decir a los sindicalistas que en los campus la huelga ha tenido un seguimiento del 100%.

Patrullaje contra los comercios

El aspecto más destacado de la jornada en Barcelona ha sido la facilidad con la que los piquetes han recorrido las principales arterias comerciales de la ciudad obligando a cerrar a su paso a los comercios que habían levantado sus persianas. Dados los saqueos de hace dos semanas al calor de una fantasmal convocatoria en redes sociales, muchos comerciantes han optado por no abrir y otros han cerrado en medio de amenazas, coacciones e insultos.

Envalentonados, los piquetes se han concentrado al mediodía en el centro de la capital, donde han seguido los incidentes con quema de contenedores y otras muestras de vandalismo sindical encapuchado.