Silvia Orriols denuncia que los Mossos han recibido "órdenes políticas para potenciar la huelga"

Sílvia Orriols ha resultado herida en una mano tras enfrentarse a un piquete que intentaba vandalizar un supermercado abierto en la ciudad de Ripoll, donde la líder de Aliança Catalana ejerce como alcaldesa. Orriols, que calificó la huelga general de "españolada", ha denunciado que "las órdenes políticas que los mandos de los Mossos han recibido para potenciar la huelga vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos". "He tenido que llamar cinco veces al intendente jefe regional de Mossos y notificar a la consellera de Interior que los llevaría a los juzgados para que ayudaran a la Policía Local de Ripoll a garantizar la libre circulación. Una vergüenza", ha añadido la alcaldesa en un mensaje de X.

Heridas en una mano

Mano herida de Sílvia Orriols

La alcaldesa ha aprovechado la misma red social para mostrar las lesiones sufridas en una mano a consecuencia de una agresión. "Algunos de los 'manifestantes' me han agredido cuando intentaba impedir que vandalizasen un establecimiento abierto. A mí tanto me da si se llama Mercadona o Cal Jepet... si paga impuestos en Ripoll, crea puestos de trabajo en el municipio y abastece a los ripolleses es mi deber garantizar su seguridad y su derecho a levantar la persiana", ha señalado la alcaldesa.

Profesores de instituto

Orriols también se ha referido a algunos de los cánticos de los piquetes. "Sílvia Orriols al paredón", "el próximo día con dinamita" y "Sílvia Orriols vota Vox" han sido algunos de los más coreados. Además, la alcaldesa ha señalado que "entre los piqueteros que han vandalizado el Mercadona hay varios profesores del Instituto Abat Oliba de Ripoll. ¿Cómo queréis que salgan bien los informes PISA?"

Escrache al PP

Quien también ha sufrido las iras de los piqueteros ha sido el jefe del grupo municipal del PP en Barcelona, Daniel Sirera. El dirigente popular se ha topado con un nutrido grupo de personas que le han insultado y le han arrojado tomates y monedas cuando trataba de acceder a un local del partido en Nou Barris para tener un encuentro electoral con afiliados y simpatizantes.

En un mensaje en X con un vídeo de los incidentes, Sirera ha afirmado que "nada ni nadie nos va a intimidar. Manifestarse es un derecho. Amenazar y coaccionar, no. Seguiremos defendiendo nuestras ideas con libertad y respeto. Sin dar un paso atrás".