Sílvia Orriols retrata a Pedro Sánchez en una frase: "Es un inepto total"

La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha lanzado duras críticas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su gestión de la inmigración en España. Durante una entrevista en el programa La hora del Café, de SalouTv, la dirigente independentista ha acusado al jefe del Ejecutivo de no controlar las fronteras españolas y de favorecer las regularizaciones masivas de inmigrantes que han entrado ilegalmente en el país.

Orriols ha sido especialmente contundente al valorar la actuación del presidente socialista, al que ha calificado de "inepto total" por su incapacidad, según ha denunciado, para garantizar el control fronterizo.

"Es un inepto total, una persona que no ejerce el control sobre las fronteras de su país y no solo permite esta vulneración de las fronteras, sino que la premia con estas regularizaciones masivas", ha afirmado la líder de Aliança Catalana.

La dirigente independentista considera que las medidas impulsadas por el Ejecutivo en materia migratoria perjudican directamente a la población. "Pienso que es nefasto para los ciudadanos, a los que dice representar", ha añadido.

Sus declaraciones reflejan el rechazo de Orriols a la política migratoria del Gobierno de Sánchez, especialmente a las regularizaciones de inmigrantes en situación irregular, que la dirigente interpreta como una recompensa a quienes han vulnerado las fronteras españolas.

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También carga contra Santiago Abascal

Sin embargo, Pedro Sánchez no ha sido el único dirigente político que ha recibido las críticas de Orriols durante la entrevista. La líder de Aliança Catalana también se ha pronunciado sobre el presidente de Vox, Santiago Abascal, del que ha querido marcar distancias pese a las coincidencias de ambas formaciones en su oposición a la inmigración ilegal.

Orriols ha definido a Abascal como "una reminiscencia del pasado" y ha asegurado que su discurso le recuerda a la dictadura franquista.

"Cuando lo escuchas, evoca el franquismo y evoca esta época en que realmente no había este progreso del que gozamos hoy", ha afirmado.

En este sentido, la dirigente independentista ha defendido que su formación apuesta por conservar los avances sociales alcanzados, en lugar de regresar a épocas anteriores. "Nosotros abogamos para mantenerlo, no para volver a este tipo de épocas en que los derechos son abolidos o son directamente castrados", ha señalado.

Por este motivo, Orriols ha rechazado que el partido de Abascal constituya una alternativa adecuada para Cataluña. "Pienso que no es una opción buena para Cataluña", ha asegurado.

Finalmente, ha recurrido a un refrán catalán para ilustrar su postura respecto al líder de Vox: "Cuidado, que huyendo del fuego no caigamos en las brasas". Con esta expresión, Orriols ha querido advertir del riesgo que, a su juicio, supondría sustituir una opción política por otra que tampoco considera conveniente para Cataluña.