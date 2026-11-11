Un piquete de encapuchados impide la emisión del canal en catalán de TVE y corta a Gemma Nierga

El canal catalán de RTVE, uno de los medios en los que con más intensidad se ha defendido la huelga general y a sus convocantes ha sido "cancelado" durante unos minutos por un piquete de medio centenar de personas, la mayoría encapuchados, que ha decidido parar la emisión del espacio que conduce Gemma Nierga Cafè d'idees, matinal de información y tertulia política.

El grupo ha irrumpido en los estudios que la televisión pública tiene en la calle Roc Boronat de Barcelona, en el distrito del Poblenou. A diferencia de las instalaciones de Sant Cugat, las de Barcelona no disponen de los mismos elementos y personal de seguridad, por lo que la "invasión" no ha tenido ninguna dificultad.

La presentadora, Gemma Nierga, ha reaccionado con estas palabras desde otro plató: "No podemos hacer nuestro trabajo porque un grupo de manifestantes ha entrado en el plató de Cafè d'idees y está impidiendo que ejerzamos nuestro derecho a informar y que vosotros podáis ejercer vuestro derecho a recibir información". Nierga ha defendido el carácter esencial de TVE y ha lamentado la irrupción en plena emisión del piquete.

🔴 L'emissió del programa es veu alterada per les afectacions de la vaga general de l'#11N Un piquet ha ocupat el plató i impedeix emetre el @cafedidees_rtve 📲 https://t.co/evDRSEW1bm pic.twitter.com/6m2uiZZdhW — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 11, 2026

Minutos después y tras requerir la presencia de los Mossos d'Esquadra, se ha reiniciado la emisión del espacio, caracterizado por haber defendido con especial ahínco la celebración de la huelga general tras el desahucio de la finada 'Maricarmen' Abascal. El comité de empresa del ente público en Cataluña ha informado de que los miembros del piquete eran personal ajeno a la televisión.

Cortes de carreteras y cierres a la fuerza

Por otra parte, grupos de piquetes "informativos" han cortado medio centenar de carreteras en Cataluña, han boicoteado el acceso a las estaciones y han obligado al cierre de comercios con rondas de sindicalistas en actitud poco amistosa. Sin embargo y según la Generalidad, la "normalidad" ha sido la nota dominante en el arranque del día.

La patronal Pimec (pequeña y mediana empresa de Cataluña) ha cifrado el seguimiento en un 9%, aunque ha matizado que los cortes de carreteras, la ocupación de la estaciones y el boicot a los servicios mínimos del transporte (que son sólo del 25% en hora punto y sin servicio el resto de la jornada) han tenido un impacto del 25%.