Collboni abre la puerta a desalojar la acampada de plaza de Cataluña antes de Navidad

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha dejado abierta la posibilidad de desalojar antes de Navidad la acampada instalada en la plaza de Cataluña desde finales de septiembre. Durante una entrevista concedida este jueves a RAC1, el alcalde ha planteado la posibilidad de intervenir para que uno de los principales espacios públicos de la capital catalana pueda recuperar su actividad habitual durante las fiestas.

Por el momento, el Ayuntamiento no ha adoptado ninguna decisión definitiva ni ha establecido una fecha para una posible intervención. Sin embargo, las declaraciones de Collboni se producen después de que el teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, asegurase que la Guardia Urbana está preparada para actuar si recibe la orden de desalojar el campamento.

La presencia de las tiendas de campaña también está complicando los preparativos navideños. Según ha explicado el consistorio, la ocupación de la plaza ha impedido instalar el alumbrado inicialmente previsto para estas fechas, por lo que los responsables municipales están estudiando "alternativas" para iluminar este espacio durante las fiestas.

Los comerciantes exigen el desalojo

La posibilidad de una intervención municipal coincide con las reclamaciones de los comerciantes y restauradores del centro de Barcelona, que consideran que la acampada está perjudicando la actividad económica de la zona.

Las organizaciones Barcelona Oberta y el Gremi de Restauració de Barcelona han exigido este jueves "el desalojo inmediato" del campamento durante una rueda de prensa conjunta en la que han hecho balance de los daños ocasionados durante la jornada de huelga general del 11 de noviembre.

Según informa El Periódico, ambas patronales consideran que la actividad económica del centro de la ciudad se ha visto perjudicada durante las últimas semanas y reclaman recuperar la normalidad antes del inicio de la campaña navideña, previsto para el próximo 26 de noviembre.

La petición de los empresarios se produce mientras el Ayuntamiento estudia cómo afrontar la continuidad de la protesta y garantizar que la plaza pueda recuperar su actividad habitual durante las próximas semanas.

Una protesta que comenzó en septiembre

La acampada se instaló en la plaza de Cataluña el pasado 29 de septiembre, con el objetivo de denunciar las dificultades para acceder a una vivienda en Barcelona y exigir medidas contra el encarecimiento de los alquileres.

Desde entonces, el espacio se ha convertido en un punto de encuentro del movimiento por el derecho a la vivienda, con tiendas de campaña, asambleas y actividades de apoyo mutuo.

Pese a la posibilidad de un desalojo, los organizadores han expresado su intención de mantener la movilización al menos hasta el 29 de noviembre, tres días después del inicio de la campaña comercial navideña.