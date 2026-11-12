El Monasterio de Poblet acogió una reunión masónica cuando era abad el nuevo arzobispo de Barcelona

Octavi Vilà, el elegido por el Vaticano para ocupar el arzobispado de Barcelona en sustitución de Juan José Omella, es una caja de sorpresas. Era conocida su vocación tardía (fue ordenado sacerdote con 53 años). También su meteórica carrera. En pocos meses era nombrado abad del Monasterio de Poblet y tras dos años al frente del obispado de Gerona asume el arzobispado de la capital catalana.

También se sabía de sus andanzas políticas como entusiasta del independentismo y abajo firmante de cuanto panfleto a favor del "derecho a decidir" partía de las filas eclesiales. Menos conocida era su amistad con el presidente de la Generalidad que encabezó el golpe de Estado, Carles Puigdemont.

A ese currículo hay que añadir ahora un posible vínculo con la masonería, pues según cuenta Infovaticana, el "Supremo Consejo del Grado 33" celebró una reunión en el Monasterio de Poblet en junio de 2017, siendo abad el ínclito Vilà. En aquel encuentro masónico se abordaron asuntos como la "construcción social de la realidad masónica" y pronunció una conferencia el entonces defensor del pueblo catalán (síndico de agravios), Rafael Ribó, exsecretario general del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC). Ribó, otro decidido partidario del proceso separatista, consignó la participación en el encuentro masónico en su agenda institucional.

"La convocatoria partía del Supremo Consejo del Grado 33 y último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para España, órgano rector de los grados cuarto a trigésimo tercero de ese rito, y alcanzaba a todos sus cuerpos en Cataluña", explica Infovaticana, medio que especifica que en las convocatorias de los masones y del defensor del pueblo no se cita ni a los monjes ni al entonces abad. Se infiere de dichas convocatorias que el encuentro masónico se llevó a cabo en la hospedería del monasterio, con 42 habitaciones y tres salas de reuniones y gestionada por una fundación llamada Populus Alba de la que era presidente Octavi Vilà.

Polémica gestión de Vilà

En relación a la hospedería, otro medio de información religiosa, Germinans Germinabit, desvela que bajo el mandato de Vilà la fundación tuvo que presentar un ERE en 2012 que implicó el despido de 15 trabajadores. Además, la Diputación de Tarragona exigió la devolución de 77.531 euros procedentes de subvenciones públicas.

"En el procedimiento administrativo, seguido por la Intervención General de aquel organismo provincial, se habían detectado diferencias en el tratamiento de la deducción del IVA de las facturas justificativas, así como sobrefinanciación de las actuaciones subvencionadas. Las actuaciones inspectoras afectaban a operaciones realizadas entre 2016 y 2019, durante el mandato abacial de Vilà", añade Germinans.