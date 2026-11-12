¿Elecciones limpias? Denuncian la invasión de propaganda separatista y proetarra en espacios públicos y ayuntamientos

"Puta Espanya", "Ni oblit ni perdó" ("Ni olvido ni perdón"), "No ens rendirem mai" ("No nos rendiremos nunca"), "Espainiar faxistak Arbizutik kanpora" ("Fascistas españoles, fuera de Arbizu") y la bandera de España dibujada en el punto de mira de una diana y "Agur E.T.A. ohore - Eusko gudariak" ("Adiós y honor - soldados vascos"), con las siglas de la organización terrorista. Estos son algunos de los mensajes que "engalanan" fachadas consistoriales, marquesinas de transporte público, frontones municipales, rotondas y otros espacios públicos en decenas de localidades de Cataluña, Navarra y el País Vasco.

La organización constitucionalista catalana Impulso Ciudadano se ha propuesto acabar con la contaminación partidista de los edificios y espacios públicos y a tal efecto ha puesto en marcha la campaña "Elecciones Limpias" y desde finales de octubre ha presentado 160 denuncias ante una treintena de Juntas Electorales de Zona de Cataluña, el País Vasco y Navarra, referidas a más de 140 municipios. De momento ha logrado 89 resoluciones favorables, la mayoría de ellas en Cataluña. En el País Vasco, en cambio, persiste una cierta tendencia a mirar hacia otro lado cuando se trata de EH Bildu y de los homenajes a los asesinos etarras.

Según explica la asociación en un comunicado, "los elementos denunciados son diversos: banderas esteladas izadas en mástiles, farolas, rotondas, torres y balcones de ayuntamientos; lazos amarillos; pancartas en las fachadas de casas consistoriales; murales y pintadas en instalaciones municipales, como los que reivindican el referéndum del 1 de octubre; placas que conmemoran el 1-O; carteles de "Municipi adherit a l'AMI" o "Municipi de la República Catalana" en las señales de entrada a los pueblos, en algún caso con la pintada "Puta Espanya" sobre ellos, e incluso el emblema de la estelada en las placas oficiales de las calles, como en Rupit i Pruit".

Impulso Ciudadano se había ceñido sólo a Cataluña en sus denuncias sobre la propaganda separatista en los espacios públicos, pero de cara a estas elecciones ha ampliado su radio de acción a Navarra y el País Vasco y también ha denunciado pancartas y carteles a favor de los presos de la banda terrorista, propaganda de EH Bildu en frontones y marquesinas municipales y mensajes de exaltación del terrorismo.

"Para Impulso Ciudadano, la presencia de estos símbolos constituye una ocupación sistemática del espacio público con elementos que identifican a unas opciones políticas frente a otras. La asociación recuerda que la Junta Electoral Central lleva más de diez años considerando incompatible su exhibición en edificios y espacios públicos durante el período electoral con el deber de neutralidad de las Administraciones, conforme al artículo 50.2 de la LOREG y al artículo 103.1 de la Constitución, y que esta doctrina ha sido confirmada por el Tribunal Supremo", señala la nota.

La entidad ha informado además de que "todas las resoluciones de las Juntas Electorales de Zona en Cataluña han sido favorables, a excepción de una de la Junta Electoral de Zona de Barcelona que ha rechazado la pretensión de Impulso Ciudadano de que se acordara la ocultación del mural Fem República – Ho tornarem a fer!, firmado por el CDR Sants, que ocupa todo un muro del Carrer de Sants, porque su autoría es desconocida y el Ayuntamiento no lo pintó".

Ni tampoco ha hecho amago de borrarlo y ahí sigue, como un vestigio de cuando los independentistas iban por las calles gritando que las calles serían siempre suyas.

Respuesta distinta en el País Vasco

En el caso del País Vasco y Navarra, Impulso Ciudadano destaca que la respuesta de las juntas electorales es "distinta". "De las 17 denuncias presentadas en estos territorios, cuatro han terminado en orden de retirada, ocho han sido rechazadas, dos han sido remitidas sin resolver a la Junta Electoral Provincial de Guipúzcoa y tres siguen sin respuesta. La asociación considera de especial gravedad algunos de los elementos denunciados: En la fachada de la Casa Consistorial de Arbizu, sobre la puerta y junto al tablón de anuncios municipal, una pancarta con el lema "Espainiar faxistak Arbizutik kanpora" ("Fascistas españoles, fuera de Arbizu") y la bandera de España dibujada en el punto de mira de una diana", subraya el comunicado.

Continúan los ejemplos: "En el polideportivo municipal de Arbizu, una diana con el apellido "Maya", el del exalcalde de Pamplona por UPN, y la pintada "Agur E.T.A. ohore — Eusko gudariak" ("Adiós y honor — soldados vascos"), con las siglas de la organización terrorista. En la puerta del centro de salud de Etxarri-Aranatz, un cartel "Gora Eusko Gudariak!" de homenaje a miembros de ETA. En la fachada del Ayuntamiento de Olazti/Olazagutía, junto a la placa oficial "Udala Ayuntamiento", carteles "Independentzia – Sozialismoa" y de organizaciones de apoyo a los presos. En una marquesina municipal de Altsasu/Alsasua, un cartel de EH Bildu, con su logotipo, que convoca la manifestación de la coalición del 14 de noviembre, en plena campaña. En los frontones municipales de Lazkao y Ataun, pancartas de EH Bildu", etcétera, etcétera.

En algunos casos, la entidad ha instado a dar traslado de esos mensajes a la Fiscalía por ser constitutivos de amenazas y de enaltecimiento del terrorismo. "La asociación recuerda que la Ley de Víctimas del Terrorismo obliga a las Administraciones a retirar los elementos de exaltación del terrorismo, y la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a quienes conozcan un delito por razón de su cargo a denunciarlo. Según el informe, ni la Junta Electoral de Zona de Pamplona ni la Junta Electoral Provincial de Navarra lo han hecho: la primera ni siquiera respondió a la petición, y la segunda se limitó a señalar que la Administración electoral no es "la vía adecuada" y que debe acudirse a la vía administrativa o penal", dice la nota de Impulso Ciudadano.

La entidad se compromete a seguir presentando denuncias durante toda la campaña y hasta el día de la votación y para ello pide la colaboración ciudadana: "Quien vea banderas, pancartas, carteles, murales u otros símbolos partidistas en edificios o espacios públicos puede enviar una fotografía al correo asesoria@impulsociudadano.org indicando el lugar exacto, la fecha y la hora en que se tomó. Las aplicaciones que sobreimprimen esos datos en la imagen son especialmente útiles. Solo pueden denunciarse los elementos situados en edificios, instalaciones o espacios de titularidad pública, no los que se encuentran en viviendas o propiedades particulares", señala.