Los Mossos alertan de una nueva especie de manifestante más violento y con pirotecnia letal

Más de treinta agentes de los Mossos heridos, siete de ellos de baja por las lesiones, diez comercios de grandes marcas devastados, decenas de incendios en el centro de Barcelona, 52 detenidos (14 de ellos mujeres), dos reincidentes (detenidos días atrás por los saqueos en nombre de la fantasmal organización Blocus), una violencia inusual y el uso de material contra los agentes potencialmente letal.

Mientras en Cataluña se discute si los Mossos pueden utilizar gas pimienta, se han eliminado las pelotas de goma en favor de unos proyectiles de un material llamado foam menos duro, irrumpe una nueva especie de manifestante, una evolución de la vieja "infantería" de los Black Bloc (bloque negro) pero aún más violenta e incendiaria.

Lo comprobaron en sus propias carnes los agentes de los Mossos que tuvieron que contener las arremetidas del grupo que tras la manifestación de la huelga general provocó graves disturbios en el centro de Barcelona. La primera sorpresa fue que los Mossos recibieron la orden de actuar cuando los violentos llevaban veinte minutos haciendo de las suyas, vandalizando tiendas y mobiliario urbano. La segunda, que un destacamento de los antidisturbios tuvo que rescatar a un grupo de policías de paisano que estaban siendo agredidos por encapuchados que les habían reconocido. Los rodearon y empezaron a molerlos a palos hasta que fueron rescatados por sus compañeros de uniforme en una acción que remite directamente a la película bélica Black Hawk Down.

La tercera sorpresa fue relativa puesto que el material utilizado contra los Mossos ya había sido utilizado en manifestaciones en contra de Israel. Se trata de los llamados "cócteles MacGyver", una letal combinación de artefactos pirotécnicos, cócteles molotov, bengalas y salfumán, entre otros elementos, cuyo impacto puede causar la muerte. A pesar de ello, los manifestantes no tuvieron dudas en utilizarlos contra la línea policial de los Mossos, que se vio obligada a retroceder ante la violenta y explosiva ofensiva.

Policías infiltrados

Los Mossos lograron sofocar a los violentos gracias a los policías de paisano incrustados entre los manifestantes que lograron, a diferencia de otros agentes, pasar desapercibidos. Las detenciones practicadas por estos policías fueron claves para dispersar a los manifestantes. El sindicato CGT ha denunciado que algunos de estos mossos llevaban pegatinas y banderas de su organización. Otros sindicatos catalanes han denunciado además la misma práctica de camuflarse entre los manifestantes porque según su tesis son los que inician los altercados.

Los "facinerosos" de Parlon

La presión sobre la consejería de Interior es máxima después de dos operativos policiales francamente mejorables. El pasado 24 de octubre, grupos de adolescentes provocaron el caos en el centro de Barcelona ante un insuficiente despliegue policial por no haber calibrado correctamente el grado de amenaza de las convocatorias en redes sociales. Y ayer, porque después de anticipar un alto riesgo de disturbios graves se cumplieron sus pronósticos sin que el despliegue lograra contener a los violentos, a los que la consejera de Interior, Núria Parlon, ha calificado de "facinerosos" pertenecientes a grupos antisistema.

Parlon ha querido dejar claro que tales malhechores no tenían nada que ver con los sindicatos convocantes de la huelga general y se ha felicitado porque la mayor parte de la jornada transcurrió sin incidentes. El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, no disimuló en ningún momento su complicidad con los sindicatos convocantes y con la propia huelga general. Tras los incidentes, recurrió a sus frases clásicas: "En Cataluña, el que la hace la paga" y "la protesta es legítima; la violencia, no".

Al respecto, PP, Vox y Aliança Catalana han denunciado que los Mossos habían recibido órdenes políticas de facilitar las coacciones de los piquetes, los cortes de carreteras y la inutilización de estaciones de transporte público. A eso hay que añadir que los servicios mínimos en transporte eran tan sólo de un 25% en dos franjas de hora punta y el resto del día no funcionaron en absoluto.

Es patente el malestar entre los comerciantes del centro y las patronales con la Generalidad tras dos episodios de violencia extrema a las puertas de la campaña de Navidad. Durante la huelga ha quedado acreditado que los paneles de madera para proteger los escaparates sirven de poco cuando los violentos se proponen asaltar una tienda. Y también la facilidad de los manifestantes para ocupar el espacio que no ocupa la policía.