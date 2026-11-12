Mossos denuncian falta de material tras los disturbios en Barcelona: "No tenemos nada para defendernos"

Tras una nueva jornada de violencia en el centro de Barcelona que se saldó con 52 detenidos y más de una treintena de agentes lesionados, el portavoz sindical de los Mossos d'Esquadra, Toni Castejón, ha denunciado la precariedad de medios con la que trabajan las unidades antidisturbios (BRIMO). En una entrevista concedida a Juan Pablo Polvorinos en el programa Es Noticia, de esRadio, Castejón calificó de "inadmisible" el volumen de agentes heridos que se registra en cada movilización.

"Se escudan en la gente normal"

Cuestionado sobre el motivo por el que Barcelona concentra sistemáticamente los episodios más violentos, Castejón señaló la reactivación desde el pasado septiembre de movimientos antisistema históricos en la ciudad. Según explicó, el modus operandi de estos grupos dificulta enormemente la intervención policial, ya que aprovechan las grandes aglomeraciones pacíficas para camuflarse tras cometer actos vandálicos, como el asalto a una conocida tienda de telefonía en el centro de la capital catalana. "Cuando intentas llegar hasta ellos te tiran absolutamente de todo, pero se escudan en gente normal que, por desconocimiento, en vez de irse se queda mirando y grabando con el móvil. Eso hace que la actuación sea de una gran complejidad", relató el portavoz sindical.

El balance de la última intervención dejó 32 mossos heridos, 8 de ellos de baja laboral, sumándose a los cerca de 30 heridos registrados tras la manifestación por la vivienda del 5 de octubre y a la veintena de lesionados en altercados anteriores.

Críticas a la retirada de material y a la polémica por los espráis

Uno de los puntos centrales de la entrevista giró en torno a la pérdida de capacidad disuasoria de los cuerpos policiales. Castejón recordó que, tras la prohibición de las pelotas de goma en Cataluña hace años, nunca llegaron las herramientas alternativas prometidas, como las tanquetas de agua. Además, denunció que recientemente también se les ha retirado la munición viscoelástica (FOAM) de mayor potencia.

"Para guardar la distancia cuando nos tiran adoquines de un palmo, no tenemos nada con lo que poder defendernos", aseguró, afirmando tajantemente que con el equipamiento de hace 15 o 20 años no se habría producido semejante cifra de agentes heridos.

Respecto al debate nacional sobre la orden del Ministerio del Interior de restringir el uso de gases en manifestaciones, Castejón criticó el "desconocimiento absoluto" de la clase política. Aclaró que los cuerpos policiales emplean espray OC, una solución de agua con pimienta que, a su juicio, es inocua a medio plazo y "mucho menos lesiva que un golpe de porra, que te puede romper un dedo o dejarte secuelas durante semanas".

Para el representante de SAP-FEPOL, tomar decisiones operativas basándose únicamente en la polémica política deja desprotegidos a unos agentes que, pese a contar con buen equipamiento pasivo de protección, carecen de herramientas eficaces para repeler agresiones directas.