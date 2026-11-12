TV3 muestra por error un mensaje que llama "inútil" a Illa y se apresura a pedir disculpas

TV3 protagonizó este miércoles una situación incómoda al mostrar por error un comentario en el que un usuario llamaba "inútil" al presidente de la Generalidad, Salvador Illa, y acusaba al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de haberlo "destrozado todo". La televisión pública catalana no tardó en reaccionar: minutos después, el presentador Toni Cruanyes trasladó las disculpas de los servicios informativos por haber emitido el mensaje.

El episodio se produjo durante el TN Vespre del 11 de noviembre, mientras la cadena informaba sobre los incidentes registrados en Barcelona durante la huelga general. Los responsables del programa pretendían ilustrar la condena institucional de Illa a los altercados mediante una captura de su cuenta de X. Sin embargo, junto a sus declaraciones apareció una respuesta que difícilmente figuraba entre los contenidos previstos para el informativo.

"Eres un inútil. Entre Collboni y tú lo habéis destrozado todo", escribió un usuario identificado como Freedom.

TV3 @3CatInfo demana disculpes per haver ensenyat en directe al 3/24 el tuit de @salvadorilla en què hi apareixia una de les respostes que consideren que era un "comentari inapropiat" pic.twitter.com/mpsHT1oj3Z — Sergi Boixader (@sergi_boixader) November 11, 2026

Una crítica incómoda

El presidente de la Generalidad había publicado a las 20:36 horas un mensaje en el que rechazaba los episodios de violencia y vandalismo registrados durante las protestas.

"Ni la violencia ni el vandalismo representan a las personas que se han manifestado pacíficamente hoy durante toda la jornada", señaló Illa.

Ni la violència ni el vandalisme representen les persones que s'han manifestat pacíficament avui durant tota la jornada. A Catalunya, qui la fa la paga. Tot el suport als @mossos i resta de cossos de seguretat que treballen per restablir l'ordre i la convivència. La protesta és… — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) November 11, 2026

El dirigente socialista también expresó su apoyo a los Mossos d'Esquadra y al resto de cuerpos de seguridad encargados de restablecer el orden. "La protesta es legítima, la violencia no", añadió.

Pero la captura elegida por TV3 no se limitaba a reproducir las palabras del presidente. También mostraba la respuesta de un usuario que arremetía contra su gestión y la de Collboni. La crítica, publicada en una red social, acabó llegando así a los espectadores de la televisión autonómica.

Las disculpas de TV3

La reacción de los servicios informativos llegó pocos minutos después. Toni Cruanyes intervino en directo para lamentar que el comentario hubiera aparecido en pantalla.

"Desde los Servicios Informativos de TV3 lamentamos este error por el comentario inapropiado que hemos mostrado", explicó el presentador.

La cadena calificó así de inapropiado el comentario que había reproducido accidentalmente. Las disculpas se referían a su emisión, no a la publicación original, que pertenecía a un usuario ajeno al informativo.