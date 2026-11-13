El caos se enquista en Rodalies por el robo de cobre y la falta de maquinistas

Rodalies de Cataluña vuelve a sufrir este viernes una nueva jornada de retrasos y problemas en varias de sus líneas. A las incidencias que se vienen acumulando desde el pasado fin de semana se suma ahora el robo de cable de cobre en la estación de Fabra i Puig, en Barcelona, que está provocando importantes alteraciones en la circulación.

Renfe ha tenido que habilitar autobuses de refuerzo en las líneas R2 Sur, R4 y R7, mientras algunos trenes acumulan demoras de hasta una hora en distintos puntos de la red. La situación se produce en plena crisis por el conflicto laboral entre Renfe y los maquinistas, después de la huelga convocada esta semana por el sindicato Semaf y de la huelga general del miércoles.

El robo de cable ha afectado a los sistemas de señalización entre Fabra i Puig y Moncada Bifurcación, provocando retrasos medios de hasta 30 minutos en la R4, que conecta San Vicente de Calders con Manresa.

Personal de Adif trabaja para reparar la infraestructura y recuperar la normalidad. Mientras tanto, Renfe ha puesto en marcha autobuses entre Manresa y Tarrasa Estación del Norte, con paradas intermedias, para tratar de reducir las consecuencias de la incidencia. También se ha habilitado un servicio de refuerzo por carretera entre San Vicente de Calders y Villanueva y Geltrú para los usuarios de la R2 Sur.

La R7, que une Barcelona-Fabra i Puig con Sardañola Universidad, también cuenta con autobuses de refuerzo entre Sardañola del Vallés y Sardañola Universidad desde primera hora de la mañana.

Los problemas no se limitan a estas líneas. Las incidencias operativas están provocando retrasos también en la R1, la R2 y la R8, además de afectar a algunos servicios regionales procedentes del sur de Cataluña.

Falta de trenes y maquinistas

Detrás de buena parte de estas incidencias se encuentra también la falta de disponibilidad de trenes y maquinistas. En varias ocasiones, los problemas se originan en las propias estaciones de cabecera, donde algunos convoyes programados no llegan a salir, alterando las frecuencias y los horarios previstos.

El director de Rodalies de Cataluña, Òscar Playà, atribuyó este jueves parte de los problemas a la falta de taxis para trasladar a los maquinistas hasta las cabeceras de los distintos corredores ferroviarios.

Según explicó, estos desplazamientos en taxi son habituales, pero se han intensificado desde el pasado fin de semana, cuando se rompieron los acuerdos sobre la organización de los horarios entre Renfe y el sindicato Semaf.

Desde entonces, los maquinistas tienen que fichar en la estación de Sants y desplazarse posteriormente hasta las cabeceras de las líneas. Antes del conflicto, realizaban el fichaje directamente en esas estaciones.