El notario de Isak Andic asegura que el fundador de Mango nunca se planteó desheredar a su hijo Jonathan

La investigación sobre la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, continúa en el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell (Barcelona), donde este lunes han comparecido tres testigos relacionados con el empresario y su hijo Jonathan Andic, investigado por un presunto delito de homicidio. Entre ellos figura el notario que conocía los testamentos del magnate, quien ha asegurado que el empresario nunca se planteó desheredar a su hijo.

Según han informado fuentes judiciales a Europa Press, el notario ha explicado ante la magistrada Raquel Nieto que Andic jamás le realizó una "consulta de posible desheredación" relacionada con Jonathan y que tampoco llegó a plantearse esa posibilidad.

El testimonio se incorpora a las diligencias abiertas para esclarecer las circunstancias del fallecimiento del empresario, ocurrido en diciembre de 2024, cuando cayó por un barranco en las Cuevas del Salnitre, en Collbató (Barcelona).

Un reparto que revisaba cada año

Durante su comparecencia, solicitada por la defensa de Jonathan Andic, el notario ha explicado que el fundador de Mango tenía por costumbre modificar anualmente su testamento desde 2015. Estas revisiones respondían a un criterio de "permanente reequilibrio para mantener la equidad" entre sus tres hijos.

El empresario revisaba el reparto de su patrimonio para compensar las donaciones que hubiera realizado previamente a sus descendientes. De esta manera, cuando alguno recibía una aportación en vida, su valor se descontaba de la parte que le correspondía en la siguiente modificación testamentaria.

Este procedimiento también se aplicó a Jonathan Andic, que recibió hasta dos donaciones de su padre, posteriormente descontadas de la parte que le correspondía en la herencia.

El notario también ha abordado la posibilidad de que el empresario creara una fundación con fines benéficos. Según su declaración, Isak Andic ya había estudiado esta iniciativa en 2020, aunque finalmente la entidad nunca llegó a constituirse.

La defensa de Jonathan había solicitado la comparecencia del profesional por su conocimiento de los testamentos que el fundador de Mango otorgaba cada año, las modificaciones introducidas en ellos y los profesionales que intervenían en su elaboración y facilitaban la información patrimonial necesaria.

La situación judicial de Jonathan Andic se remonta a las diligencias abiertas tras el fallecimiento de su padre. El pasado mes de mayo fue detenido y puesto a disposición judicial en el marco de la investigación. El hijo del fundador de Mango quedó en libertad provisional tras abonar una fianza de un millón de euros.

Por otra parte, las declaraciones de este lunes llegan después de que dos agentes de la Unidad de Montaña de los Mossos d'Esquadra reconocieran ante la juez que no pueden determinar si la caída del empresario fue accidental o provocada. Según publicó El País, los investigadores realizaron una decena de simulaciones en el lugar de los hechos sin obtener resultados concluyentes sobre las circunstancias del fallecimiento.

La relación entre padre e hijo

Otro de los testimonios escuchados este lunes ha sido el del responsable de servicios y personal de la familia Andic, vinculado a su entorno desde 1983. El trabajador se ha ratificado en las manifestaciones que realizó ante los Mossos d'Esquadra el 23 de diciembre de 2024.

En aquella declaración aseguró que no le constaba "ningún detalle relevante en ningún momento de una mala relación" entre Isak Andic y su hijo Jonathan. También afirmó que nunca había presenciado "ningún tipo de violencia física y/o verbal" del investigado hacia su padre o hacia otras personas.

Ante la juez, el empleado ha insistido en que ambos mantenían una relación "buena", propia de un padre y un hijo. Asimismo, ha señalado que el fundador de Mango nunca contó con guardaespaldas.

La jornada de declaraciones se ha completado con la comparecencia de un psiquiatra que atendió a Jonathan Andic en siete ocasiones durante 2021.

El especialista ha señalado que el hijo del empresario presentaba entonces un cuadro diagnóstico con dificultad moderada, aunque "sin alteración en la conducta ni en el pensamiento".

Estas declaraciones se incorporan a la investigación judicial que trata de determinar las circunstancias en las que murió el fundador de Mango, mientras su hijo Jonathan continúa investigado por un presunto delito de homicidio.