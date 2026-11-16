'El Ruso' no estaba en el tren de Rodalies registrado por los Mossos y la Guardia Civil en Barcelona

La operación policial desplegada este lunes en Barcelona para localizar a Manuel Ferrero Álvarez, alias el Ruso, ha terminado sin éxito. Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han inspeccionado un tren de Rodalies e identificado a sus pasajeros, pero no han encontrado al fugitivo, principal sospechoso del atentado con mochila bomba que acabó con la vida de un subinspector de la Policía Nacional en Oviedo el pasado 10 de noviembre.

El dispositivo ha obligado a interrumpir la circulación de las líneas R4 y R7 de Rodalies a su paso por Montcada i Reixac-Manresa y Cerdanyola del Vallès. La actuación se puso en marcha después de que la Guardia Civil recibiera información sobre la posible presencia del sospechoso en un establecimiento de Manresa.

La Benemérita ha desarrollado diferentes actuaciones para comprobar esa información, entre ellas el registro de uno de los trenes detenidos y la identificación de sus ocupantes. Sin embargo, la inspección del convoy ha dado resultado negativo y el Ruso no se encontraba entre los pasajeros.

Interrumpida la circulación de dos líneas de Rodalies

La actuación policial ha afectado a la circulación ferroviaria entre Manresa y Montcada Bifurcació, en el tramo comprendido entre las estaciones de Montcada i Reixac-Manresa y Cerdanyola del Vallès.

Adif ha comunicado la interrupción del servicio a petición de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil. Por su parte, Rodalies ha advertido de que los trenes podían permanecer detenidos más tiempo del habitual y acumular retrasos en sus recorridos.

Para atender a los viajeros afectados, se ha establecido un servicio alternativo por carretera entre las estaciones afectadas.

La circulación ya ha sido restablecida y los trenes han recuperado sus frecuencias de manera gradual, tal y como ha informado en sus redes sociales Adif.

✅ Se restablece la circulación. Los trenes recuperan sus frecuencias de paso de manera gradual. https://t.co/yjimJIl380 — INFOAdif (@InfoAdif) November 16, 2026

La búsqueda de 'El Ruso' tras el atentado de Oviedo

La operación para localizar y detener a Manuel Ferrero se inició el 10 de noviembre, después de los graves sucesos registrados en el barrio ovetense de Villafría. Una mochila bomba explotó tras un enfrentamiento armado con la Policía Nacional y provocó la muerte de un subinspector de la Unidad Especial de Guías Caninos del cuerpo.

La explosión dejó también a otro agente gravemente herido, mientras que una joven de 17 años permanece hospitalizada por las heridas de bala que sufrió durante los acontecimientos.

Durante los días posteriores al ataque se mantuvo un amplio dispositivo de búsqueda en Oviedo, con la participación de unidades del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES). Los agentes establecieron controles en estaciones de tren y autobús de Oviedo y Gijón, además de registrar edificios, garajes y trasteros.