Interrumpida la circulación de Rodalies por un operativo policial para buscar a 'El Ruso'

La circulación de las líneas R4 y R7 de Rodalies permanece interrumpida a su paso por Montcada i Reixac-Manresa y Cerdanyola del Vallès debido a un amplio dispositivo policial desplegado para localizar a un fugitivo. Según ha informado Adif, la suspensión del servicio se ha producido a petición de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil.

A petición de los Mossos d'Esquadra, está interrumpida la circulación de las líneas R4 y R7 de rodalies de Catalunya a su paso por Montcada i Reixac-Manresa. — INFOAdif (@InfoAdif) November 16, 2026

El Español ha adelantado que el operativo tiene como objetivo localizar a Manuel Ferrero Álvarez, conocido como 'El Ruso', principal sospechoso del ataque perpetrado el pasado 10 de noviembre en Oviedo, en el que murió un subinspector de la Policía Nacional.

Según la información publicada por este medio, la Guardia Civil ha cercado un tren de Rodalies con destino a Barcelona en el que habría sido visto el fugitivo. En concreto, se habría activado un protocolo de seguridad sobre un convoy de la línea R4 que salió de Manresa en dirección a la capital catalana a las 10:37 horas. El dispositivo contempla la inspección del tren y el control de sus pasajeros para tratar de localizar y detener al sospechoso.

La alerta policial se habría activado después de que el individuo fuera posiblemente visto a las 8:30 horas en el Bar Atenas de Manresa y en la estación de autobuses de la localidad. De acuerdo con la descripción facilitada, vestía una chaqueta negra, una camisa verde, pantalones negros y zapatos negros, y llevaba una bolsa y una riñonera.

El despliegue se ha extendido también al entorno de Montcada i Reixac, donde los investigadores sospechan que el fugitivo podría haber continuado su recorrido. Por el momento, no se ha confirmado oficialmente su localización ni su detención.

Servicio alternativo por carretera

La interrupción afecta a la circulación entre Manresa y Montcada Bifurcació, concretamente al tramo comprendido entre las estaciones de Montcada i Reixac-Manresa y Cerdanyola del Vallès.

Como consecuencia de la actuación policial, Rodalies ha advertido de que los trenes pueden permanecer detenidos durante más tiempo del habitual y experimentar incrementos en sus tiempos de recorrido. Para los viajeros afectados se ha habilitado un servicio alternativo por carretera entre ambas estaciones.

¿Quién es 'El Ruso'?

Manuel Ferrero Álvarez, conocido como 'El Ruso', llevaba más de quince años apareciendo en los registros policiales antes de convertirse en el principal sospechoso de la explosión que este martes acabó con la vida de un subinspector de la Policía Nacional en Oviedo. Su historial acumula una decena de antecedentes por delitos comunes y distintos enfrentamientos con vecinos. Ahora, las fuerzas de seguridad lo buscan por su presunta implicación en el tiroteo contra una adolescente de 17 años y la colocación de una mochila bomba que también dejó gravemente herido a un agente de los Tedax.

Nacido en febrero de 1962, Ferrero es un ciudadano español al que sus vecinos del barrio de Villafría conocen como 'El Ruso'. El sobrenombre procede de su relación con Tatiana, una mujer de origen ruso con la que convivía y que ha sido detenida en el marco de la investigación, según publica El Español. La pareja era conocida tanto por los residentes de la zona como por las fuerzas de seguridad debido a los conflictos en los que presuntamente se había visto involucrada.

Todavía no se conoce con certeza qué desencadenó los hechos del pasado martes. Entre las hipótesis que han trasladado los vecinos figuran las disputas que mantenía con otros residentes del inmueble y el deseo de algunos de ellos de que abandonara el edificio. También se ha hablado de un posible desahucio, aunque Alfonso Egea ha matizado que no se trataba exactamente de eso.

"Tenemos que descartar que Manuel tuviera un problema habitacional. Se ha hablado mucho del posible desahucio de este hombre de esa finca, y no es tanto un desahucio como la intención, el deseo de los vecinos, de que abandonara el edificio por episodios conflictivos", explicó el periodista de investigación Alfonso Egea en el programa de esRadio En casa de Herrero.