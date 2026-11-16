Renfe expedienta al maquinista que pidió a los pasajeros rezar "para que no pase nada" al reanudar la marcha del tren

Renfe abrirá un expediente interno a un maquinista de Rodalies de Cataluña después de que pidiera por megafonía a los viajeros que rezaran para que no ocurriera ningún incidente al continuar el trayecto en un tren que circulaba completamente lleno. El episodio se produjo el sábado por la noche en un convoy de la línea R11 que cubría el recorrido entre Barcelona y Figueras, en plena crisis del servicio ferroviario y tras los recientes accidentes de Adamuz y Urda.

Según ha informado RAC1, la compañía ha decidido investigar internamente la actuación del trabajador después de que varios pasajeros difundieran en las redes sociales los mensajes que realizó a través de la megafonía del tren.

El convoy apenas había realizado tres paradas cuando quedó detenido en la estación de San Andrés, todavía en Barcelona. El tren iba abarrotado, una situación que, según los testimonios de algunos viajeros, se habría agravado por la supresión del servicio anterior. Ante estas circunstancias, el maquinista comunicó a los pasajeros que no podía continuar la marcha en esas condiciones y les ofreció la posibilidad de bajarse y esperar otro tren.

En concreto, planteó a los usuarios que podían abandonar el R11 y utilizar otro servicio de la línea R2 con destino a Masanet, que compartía parte del recorrido. También les advirtió de que, si decidían permanecer en el convoy, este seguiría detenido.

"Les comunico otra vez de nuevo, dependiendo de ustedes, los que quieran bajarse aquí en San Andrés, los que asistan a las paradas entre San Andreu Condal, Granollers, San Celoni en Maçanet y de Sant Celoni en Maça R2-norte. Si no, aquí estaremos parados", explicó por megafonía.

Después de esperar un tiempo y comprobar que prácticamente ningún pasajero había abandonado el tren, el trabajador comunicó que finalmente reanudaría el trayecto hacia Figueras. Fue entonces cuando pronunció la frase que ha provocado la polémica y que quedó registrada en uno de los audios difundidos por los viajeros: "Recemos que no pasa nada. Muchas gracias y disculpen las molestias".

Maquinista: "Depende de ustedes, los que quieran bajarse aquí... Tren regional destino Figueres, continuamos la marcha en esta situación. Recemos que no pase nada y disculpen las molestias". Renfe le ha expedientado. El sanchismo no admite las críticas. pic.twitter.com/ZElBGBcjiF — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) November 15, 2026

La decisión de Renfe de abrir un expediente llega en un momento especialmente delicado para el ferrocarril español, marcado por los problemas de funcionamiento de los servicios de Cercanías y los dos graves accidentes registrados recientemente en Adamuz y Urda.

Los problemas del tren en Cataluña

El episodio de Rodalies se produce en un contexto de creciente preocupación por el estado del sistema ferroviario. Los problemas de puntualidad, las incidencias y las interrupciones del servicio han alimentado el malestar de los usuarios, especialmente en Cataluña.

Los datos correspondientes al pasado mes de septiembre reflejan la dimensión de las dificultades en Rodalies: el 56% de los trenes llegaron con retraso a su destino y la demora media se situó en 20 minutos.

A esta situación se suman los recientes accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, que han vuelto a situar la seguridad y el funcionamiento de las infraestructuras ferroviarias en el centro del debate.